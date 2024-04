Gabriac. La foire aux chevaux se profile

La fête du cheval a lieu cette année le dimanche 28 avril.

C’est avec grand plaisir que tous les bénévoles du Comité de foire se retrouvent pour concocter une journée festive et conviviale, tant pour les professionnels du cheval que pour les amateurs de ce bel animal. Le programme est encore très riche, et de nombreuses animations se dérouleront autour du marché de foire, qui débute à 8 heures. Des stands, balades en calèche et à poney, et un château gonflable animeront le champ de foire. Un vide sellerie aura lieu toute la journée, ainsi qu’un marché aux fleurs au profit de l’APE de l’école du village.

Une buvette ainsi qu’un repas seront servis sur place. Une vente publique sera organisée en fin de matinée. Le Comité de foire invite donc le public à partager une journée festive, sous le signe du cheval et de la convivialité !

Renseignements Facebook : Comité de foire aux chevaux de Gabriac.