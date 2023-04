Naucelle. L’église Saint-Bernard à nouveau opérationnelle

Erigée au XIIIe siècle par les moines religieux de Bonnecombe, remaniée au XVe siècle, l’église Saint-Bernard servait d’appui aux fortifications du village. Elle abrite un orgue italien fabriqué par Jean Daldosso (Gimont) à 16 jeux (945 tuyaux) et son buffet sculpté est doré à la feuille d’or. Il a été installé en 1999, harmonisé sur place, cela a permis au facteur d’orgue d’optimiser la puissance et l’équilibre sonore de l’instrument par rapport à l’édifice.

Côté travaux, en plusieurs tranches, l’extérieur de l’église a été complètement rénové, clocher et charpente. Il ne restait que l’intérieur à faire. C’est désormais chose faite. Les derniers travaux dataient de 1980. L’équipe paroissiale s’est mobilisée pour ranger les bancs et permettre à l’entreprise Savy de monter un échafaudage mobile de 9 mètres pour réaliser des travaux de peinture. Les statuettes ont également profité d’un toilettage de rigueur. Le coût des travaux a été supporté par la paroisse Saint-Bernard en Ségala, qui regroupe les communes de Naucelle, Camjac, Cabanès, Centrès, Saint-Just, Jouels, Sauveterre et Quins. Le père Kumar a retrouvé ses ouailles dimanche dernier pour la célébration des rameaux.