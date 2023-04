Effondrement d'un immeuble à Marseille : au moins huit personnes portées disparues

La procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, a tenu une conférence de presse ce dimanche 9 avril en fin de journée.

Les causes de l'effondrement d'un immeuble à Marseille dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril ne sont pas encore connues, tout comme celles de l'explosion vraisemblablement à l'origine (ou en conséquence) de cet effondrement, même si des témoins ont senti "des odeurs suspectes de gaz" avan t cette explosion et cet effondrement.

Mais "huit personnes ne répondent pas aux appels", a déclaréce dimanche 9 avril en fin d'après-midi la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens. Pour annoncer ce chiffre, elle se base sur "des éléments qui nous ont été transmis par les proches et les familles, nous n'avons pas d'enfants parmi les victimes", détaillant les habitants de cet immeuble : "Des personnes d'un certain âge et un jeune couple". Ces huit personnes habitaient l'immeuble.

Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin parlait d'environ 4 à 10 personnes susceptibles d'être coincées sous les décombres, alors que les opérations de secours se poursuivent.

"Les trois immeubles concernés ne sont pas des immeubles visés par des arrêtés de péril", a ajouté Dominique Laurens.