Immeubles effondrés à Marseille : ce que l'on sait des premières victimes identifiées

Six corps ont été retrouvés dans les décombres, la procureur de la République a annoncé que quatre ont été identifiés.

Les recherches continuent dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré au 19 de la rue Tivoli à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans la nuit de samedi à dimanche. Six victimes ont été retrouvées jusqu'à présent, la procureur de la République Dominique Laurens a annoncé que quatre d'entre eux avaient été identifiés, ce mardi 11 avril 2023.

Jacques et son épouse Anne-Marie étaient âgés de 74 ans, ils résidaient au troisième étage de l'immeuble. Antonietta, 88 ans, habitait au premier étage. Nicole, 66 ans, résidait au rez-de-chaussée. "Les familles ont été informées", a déclaré la procureur. Elles "vont pouvoir récupérer leurs proches et entamer le travail des obsèques et du deuil".

Les deux premiers corps ont été découverts dans la nuit de dimanche à lundi, puis deux nouveaux lundi matin. Les derniers corps retrouvés ont été extraits en fin de journée, lundi, une cellule d'identification est toujours au travail.

L'hypothèse d'une explosion de gaz est privilégiée

Les fouilles se poursuivent, mais deviennent "particulièrement périlleuses", explique Dominique Laurens. "Les décombres continuent d'être fouillés, mais à la main, puisqu'il y a un danger très important au niveau de la stabilité. Bien évidemment, le centre de secours ne souhaite pas mettre en danger les marins pompiers de Marseille et le Sdis 13". Environ 800 m3 de gravats ont été retirés du site jusqu'à présent.

Concernant l'origine de l'effondrement, les autorités étudient l'hypothèse de l'explosion de gaz. "Nous avons récupéré sur place le compteur de gaz du premier étage du bâtiment qui est un compteur Gazpar. Il est en cours d'exploitation par GRDF qui va vérifier s'il y a eu une consommation anormale dans les 24 heures précédant l'explosion", détaille la procureur de la République.