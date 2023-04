Cassagnes-Bégonhès. Rencontre avec l’auteur Nathalie Bauer le 15 avril à la médiathèque

L’écriture : frontière entre fiction et réalité ? À l’occasion de la parution de son sixième roman "Qui tu aimes jamais ne perdra" aux éditions Philippe Rey en 2023, Nathalie Bauer fait le plaisir d’une halte à la médiathèque, samedi 15 avril, à 20 h 30 (entrée libre). Cette solitaire, amoureuse des mots, explore les liens entre passé et présent, les histoires de famille et croit fermement au pouvoir de l’imaginaire.

Soirée coorganisée avec l’association "Au plaisir de lire", en lien avec l’exposition collective du Pôle des métiers d’art du Pays ségali visible à la médiathèque du 10 mars au 10 mai. Salle du conseil municipal, 22 av. de Lodève. Informations et renseignements au 05 65 74 71 01 ou sur mediatheque-cassagnes-begonhes.c3rb.org