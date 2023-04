Onet-le-Château. Les jeux vidéo s’invitent pour une première séance réussie

L’idée était dans les cartons depuis quelque temps à la médiathèque et elle s’est concrétisée ce mercredi, grâce au partenariat instauré avec la médiathèque départementale, qui a permis à Florent, du service numérique, d’intervenir et d’assurer cette animation, qui a de suite trouver ses adeptes pour cette première séance de jeux vidéo sur 3 sessions, avec 4 joueurs en simultané, avec bien sûr plusieurs jeux à découvrir.

Pour la médiathèque, il s’agit désormais d’apprécier comment ce genre d’animation peut s’intégrer dans l’animation globale de la structure, dans un souci de médiation et non pas de consommation. "Il est question de la proposer en 3 étapes dans l’année, après ce premier après-midi réussi, on organisera un tournoi, puis une séance découverte et initiation en 3D. L’idée étant à terme, que Florent nous briefe sur le fonctionnement et si on veut ou peut continuer, ils nous prêteront le matériel et on assurera l’animation…", explique sa directrice Anne Roumegous.