Centre équestre Combelles à Rodez : une épreuve internationale dans les tuyaux

Le centre équestre de Combelles va organiser treize événements cette année. Avant de peut-être relancer une compétition à dimension mondiale, l’an prochain.

Installée au centre équestre de Combelles, l’école d’équitation de Rodez compte plus de 300 licenciés âgés de 4 à plus de 60 ans. "Nous avons beaucoup de jeunes et comme dans la plupart des centres équestres, une majorité de femmes", explique Marie Puech, chargée de communication du centre. Au sein du club, bon nombre de licenciés sont là pour le loisir : "Les gens viennent pour apprendre à faire du cheval et pour se faire plaisir. Ensuite, nous avons des adultes propriétaires de leurs chevaux, qui, eux, sont là plutôt pour la compétition." Et côté compétition justement, 2023 s’annonce riche. "Nous aurons treize événements tout au long de l’année, dont deux très gros jumpings qui vont réunir cavaliers amateurs et professionnels, ainsi que les clubs car nous voulons que tout le monde puisse participer." Ces événements auront lieu du 22 au 25 juin pour le premier et du 7 au 9 juillet pour le second. "On cible essentiellement des cavaliers de la région Occitanie et limitrophes."

Mais, si le club organise deux gros événements, c’est aussi pour se roder à l’organisation d’épreuves de haut niveau car il y a une idée qui court déjà depuis quelque temps. " Nous aimerions renouer avec une compétition internationale, à l’image du grand jumping qui se déroulait ici même il y a quelques années. Et, pourquoi pas dès l’année prochaine. En tout cas, l’idée est dans les cartons. " Un jumping de Combelles qui, lors de ses plus belles années, attirait plus de 1000 compétiteurs.

En entendant, les licenciés pourront continuer à s’entraîner avec les nombreuses montures du club, qui sont près d’une cinquantaine, sans compter les chevaux de propriétaires ou ceux en pension. Ce qui fait au total " 83 chevaux".

Les entraînements ont lieu, en fonction des circonstances et de la météo, soit en manège intérieur, soit sur des carrières extérieures, dont une est couverte. " Cela nous permet de pratiquer tout le temps, quelle que soit la météo et même le soir quand il fait nuit car tout est éclairé ", précise Marie Puech. L’enseignement est prodigué par des éducateurs diplômés, qui sont assistés par des jeunes du club, ayant un penchant pour l’enseignement de l’équitation. " Tous les ans, deux ou trois jeunes interviennent avec les éducateurs afin de se former aux techniques d’enseignements pour préparer leur diplôme ", conclut la chargée de communication, qui est aussi pratiquante assidue et cavalière émérite.