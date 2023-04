Onet-le-Château. Les cyclistes de Vélo 2000 Onet sur tous les fronts ce week-end

Samedi 8 avril, l’école de VTT de Vélo 2000 Onet s’est donné rendez-vous au lac des Bruyères dans les Palanges. Pour les uns, il s’agissait de faire la reconnaissance du parcours de la course du lendemain et pour les autres de profiter du lieu pour faire une spéciale enduro mais aussi découvrir le circuit comme le premier groupe. Le Vélo Club de Laissac avait préparé un magnifique tracé mêlant à la fois des monotraces, les grandes pistes et un peu de technique. Tous se sont régalés, mais il ne fallait pas abuser pour garder des forces pour dimanche !

Samedi prochain, le rendez-vous de l’école de VTT sera décalé : les jeunes se retrouveront à 14 h 30 au stade du Colombier, puis à 16 h 30 pour l’inauguration du Pump Track d’Onet, à la Roque.

Dimanche, Vélo 2000 Onet était un peu partout : à Flagnac où les enduristes ont découvert les spéciales de la course organisée par le Guidon decazevillois. À Combelles pour la course cross-country inscrite au Challenge Ufolep organisée par l’APC Aveyron. Au Grand Mas pour la randonnée VTT organisée par l’APE de l’école Jean-Auzel à Marcillac. Et bien sûr, à la course dite "jeunes" organisé par le Vélo Club de Laissac. Celle-ci était réservée aux jeunes de U7 à U17. Une course à deux casquettes, les licenciés Ufolep courant avec les licenciés FFC et une nouvelle occasion pour ces coureurs de se rencontrer ! Vélo 2000 Onet était représenté et n’a pas fait que de la figuration : en U15, Gabriel Rauffet termine 14e et Alexandre Laviale prend la 24e place. Et en U11, Émilie Viarouge habituée des podiums, prend la 1re place chez les féminines, Alexandre Viarouge termine 10e et Nathan Ladet est 12e.

Félicitations et bravo à tous. Un grand merci au Vélo Club de Laissac et à tous les bénévoles pour cette journée.