"Sanvensa s’expose", tout près des étoiles

Près de 70 exposants, avec une grande diversité d’ensemble, une météo idéale, beaucoup de visiteurs, le tout dans une ambiance constante associant l’esprit bon enfant et la convivialité, il n’en fallait pas plus pour que les retrouvailles entre le village et son "Sanvensa s’expose" se place sous les meilleurs auspices.

Et ce dès les trois coups d’une manifestation courant sur l’ensemble du week-end de Pâques. Absente trop longtemps de l’agenda, pour cause de Covid entraînant des restrictions en cascade, cette biennale de l’artisanat, du commerce, de l’économie et du monde associatif ne pouvait pas passer à côté tant l’attente fut longue. Le résultat pour les coprésidents Gayral et Eyssette, ainsi que pour l’équipe de bénévoles qui s’est dépensée sans compter, rejoint les espérances.

Que ce soit au niveau de l’exposition proprement dite avec une diversité des stands sans équivoque, une disposition en intérieur comme en extérieur qui aussi qui correspondait aux attentes des exposants évitant de fait une trop forte concentration dans un lieu pouvant compliquer les échanges, ce qui reste le but premier de "Sanvensa s’expose".

De l’avis de certains, croisés lors de la première journée, l’objectif de donner de la visibilité aux forces vives du territoire communal, comme intercommunal proche, apparaît pour le moins atteint. C’est bien là l’essentiel.

De nombreuses animations

De plus, les moments de partage et d’échanges, à l’instar du repas esprit "gala" du samedi soir, avec un karaoké en guise de feu d’artifice final, comme celui du dimanche midi, ont apporté ce plus que l’on retrouve depuis l’origine de "Sanvensa s’expose", pour le meilleur.

A tout cela comment passer sous silence les multiples animations que ce soit l’impressionnant ensemble du club ferroviaire de l’Alzou, le circuit moto, le château gonflable, les conférences, la randonnée… ou encore le stand de dépistage du diabète du Lions Club. Bref deux journées pour braquer les projecteurs sur tout un "pays", en se disant que dans deux ans cela recommencera, et encore mieux. Chapeau bas aux organisateurs.