Sanvensa. Qui a dit que les écoliers ne pouvaient pas voir les légumes en peinture ?

Chapo

Le projet "Biodiver-Cités" porté par le Muséum et le rectorat de Toulouse incite les écoles à se mobiliser pour protéger et mettre en valeur la biodiversité de leur commune…

Une aubaine pour Yves Saget, l’ex-principal de collège devenu peintre, qui a déjà initié bénévolement les élèves de La Fouillade et Sanvensa à l’art de transcender sur la toile les insectes et les oiseaux ! Aujourd’hui, honneur aux légumes à Sanvensa.

"Nous avons déjà créé un potager sur un terrain prêté par la mairie et mis en place un partenariat avec les maraîchers, les parents d’élèves et le club des anciens", explique Léa Chénard, institutrice des CE et CM. Pour le plus grand plaisir des petits écoliers, la deuxième séance consacrée aux légumes se déroule à la ferme d’Yves, dans une grange spécialement conçue à cet effet à proximité de la serre et des terres où croissent doucement tomates et cucurbitacées… "Nous avons réalisé les monotypes et il nous reste à les mettre en couleur. Après le pastel et l’aquarelle, nous expérimentons la peinture à l’huile au couteau", rappelle le professeur aux élèves en leur distribuant consignes, toiles, outils et palettes. Puis vient la remise des tabliers avec force recommandations. Les enfants sont plutôt sages, impatients de passer à l’acte. "Avez-vous repéré la couleur dominante ?" s’enquit Léa en brandissant un modèle d’aubergine. "C’est violet" répond un doigt en l’air. Oui mais… pour obtenir le violet, il faut deux couleurs primaires : le rouge et le bleu, un peu de blanc pour marquer les zones de lumière, un peu de noir pour ombrer. Les peintres en herbe s’appliquent, se passent couleurs et conseils, se chamaillent aussi à l’occasion quant à la probabilité de la nuance finale ! Et peu à peu, tomates, poireaux, endives, oignons rouges et courgettes se dévoilent en même temps que les habiletés : ici, c’est une petite Stella qui adopte immédiatement le doigté nécessaire au maniement du couteau, là c’est un craquant charbonnier qui manie l’outrenoir à son corps consentant ! Les œuvres seront exposées le 16 juin à l’école, à la mairie et dans les commerces de Sanvensa.