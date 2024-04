Bourses actives de la Fondation groupe Dépêche : "C’est l’école de la vie", se réjouit l’étudiant Andrei Diaconu

Alors que les candidatures pour l’année 2024 sont ouvertes, Andrei Diaconu, étudiant de droit en troisième année et lauréat 2021 des bourses actives attribuées par la Fondation Groupe Dépêche, nous livre son témoignage.

Andrei Alexandru Diaconu, étudiant en troisième année de licence de droit à l’université Capitole à Toulouse, bénéficie de la bourse active attribuée par la Fondation Groupe Dépêche, depuis le début de son cursus. Sans cette aide financière, "j’aurais sûrement dû travailler à côté de mes études. Et donc consacrer moins de temps à mes révisions. Cette bourse est une grande bouffée d’air frais, elle me permet d’envisager mes loisirs sans me poser de questions".

Les candidatures sont ouvertes

Au-delà de l’aspect financier, Andrei, qui se destine à devenir magistrat, a bénéficié d’un accompagnement professionnel par une tutrice. "C’était super enrichissant. Elle m’a aidé à comprendre le monde dans lequel je vais me lancer, elle m’a appris comment organiser sa vie professionnelle, savoir se créer des contacts. C’est l’école de la vie", poursuit le jeune homme, âgé de 20 ans.

Un épanouissement financier et professionnel, accompagné d’une découverte culturelle. "On a des places gratuites ou à des prix réduits pour le cinéma, l’opéra… Cela permet de sortir du monde professionnel. On a également un groupe WhatsApp entre lauréats qui donne cours à de nouvelles rencontres". Un côté humain qui a beaucoup marqué Andrei. "Il y a une ambiance très saine au sein de la Fondation. Les anciens lauréats font preuve de solidarité. Si on se sent seul ou que l’on a un problème personnel ou professionnel, on peut compter sur eux", affirme l’étudiant, originaire d’Aubin.

Alors que les candidatures en vue de la sélection de la nouvelle promotion 2024 sont ouvertes, Andrei n’a qu’un seul conseil à donner aux intéressés, ou simplement aux curieux : "Il faut tenter sa chance et être soi-même !"

Peuvent candidater les élèves de terminale toutes séries, scolarisés et demeurant en Occitanie ; dossier à télécharger sur www.fondationgroupedepeche.fr.