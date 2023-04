Chèque Énergie : voici les dates d'envoi par départements en 2023

Voici le calendrier des envois du chèque énergie 2023. Cette année, ils débutent le 21 avril et se terminent le 30 mai. Les délais entre l’envoi, et la réception sont en général compris entre 2 à 4 jours.





Entre le 21 avril et le 30 mai, environ 6 millions de foyers vont recevoir à leur domicile un chèque nominatif d’une valeur comprise entre 48 et 277 €. Il pourra être utilisé jusqu’au 31 mars 2024. Si vous êtes éligible, vous n’avez aucune demande à faire.

Vendredi 21 avril 2023

62 - Pas-de-Calais

Du 24 au 28 avril

02 - Aisne

08 - Ardennes

10 - Aube

20 - Corse (1er envoi)*

21 - Côte-d’Or

25 - Doubs

28 - Eure-et-Loir (1er envoi)*

33 - Gironde (1er envoi 33-1)*

33 - Gironde

38 - Isère (Grenoble) (1er envoi)*

38 - Isère (hors Grenoble)

39 - Jura

51 - Marne

52 - Haute-Marne

54 - Meurthe-et-Moselle

55 - Meuse

57 - Moselle

58 - Nièvre

60 - Oise

67 - Bas-Rhin (Strasbourg 1er envoi)*

68 - Haut-Rhin

70 - Haute-Saône

71 - Saône-et-Loire

74 - Haute-Savoie

79 - Deux-Sèvres (1er envoi)*

80 - Somme

88 - Vosges

90 - Territoire de Belfort

971 - Guadeloupe (1er et 2e envoi)*

973 - Guyane (1er envoi)*

974 - Réunion (1er et 2e envoi)*

972 - Martinique (1er et 2e envoi)*

Du 2 au 5 mai

01 - Ain

03 - Allier

07 - Ardèche

15 - Cantal

20 - Corse (2ème envoi)*

26 - Drôme

28 - Eure-et-Loir (2e envoi)*

33 - Gironde (2e envoi)*

38 - Isère (Grenoble 2e envoi)*

42 - Loire

43 - Haute-Loire

63 - Puy-de-Dôme

69 - Rhône

73 - Savoie79 - Deux-Sèvres (1er envoi)*

77 - Seine-et-Marne

78 - Yvelines

93 - Seine-Saint-Denis

94 - Val-de-Marne

Du 9 au 12 mai

14 - Calvados

18 - Cher

20 - Corse (3e envoi)*

27 - Eure

28 - Eure-et-Loir (3e envoi)*

33 - Gironde (3e envoi 33-3)

36 - Indre

38 - Isère (Grenoble 3e envoi)*

41 - Loir-et-Cher

45 - Loiret

50 - Manche

61 - Orne

67 - Bas-Rhin (hors Strasbourg)*

67 - Bas-Rhin (Strasbourg 2e envoi)*

72 - Sarthe

75 - Paris

76 - Seine-Maritime

79 - Deux-Sèvres (2e envoi)*

91 - Essonne

92 - Hauts-de-Seine

95 - Val-d’Oise

970 - Guadeloupe

971 - Guadeloupe (3e envoi)*

973 - Guyane (2e envoi)*

974 - La Réunion (3e envoi)*

977 - Saint-Barthélemy

978 - Saint-Martin

Du 15 au 19 mai

09 - ARIEGE

17 - Charente-Maritime

20 - Corse (4e envoi)*

23 - Creuse

28 - Eure-et-Loir (4e envoi)*

29 - Finistère

31- HAUTE-GARONNE

35 - Ille-et-Vilaine

33 - Gironde (4e envoi)*

37- Indre-et-Loire

44 - Loire-Atlantique

49 - Maine-et-Loire

53 - Mayenne

56 - Morbihan

66 - PYRENEES-ORIENTALES

81 - TARN

85 - Vendée

87 - Haute-Vienne

971 - Guadeloupe (4e envoi)*

972 - Martinique (3e envoi)*

974 - La Réunion (4e envoi)*

Du 22 au 26 mai

06 - Alpes-Maritimes

11 - AUDE

12 - AVEYRON

13 - Bouches-du-Rhône

16 - Charente

19 - Corrèze

20 - Corse (5e envoi)*

24 - Dordogne

30 - GARD

32 - GERS

34 - HERAULT

40 - Landes

46 - LOT

47 - Lot-et-Garonne

48 - LOZERE

64 - Pyrénées-Atlantiques

65 - HAUTES-PYRENEES

82 - TARN-ET-GARONNE

83 - Var

84 - Vaucluse

86 - Vienne

971 - Guadeloupe (5e envoi)*

973 - Guyane (3e envoi)*

976 - Mayotte

979 - Wallis et Futuna

Le 30 mai

04 - Alpes-de-Haute-Provence

05 - Hautes-Alpes

22 - Côtes-d’Armor

28 - Eure-et-Loir (5e envoi)*

974 - La Réunion (5e envoi)*

En capitales gras, les départements de la région Occitanie

* Les envois sont étalés sur plusieurs semaines pour ces départements et villes