Chèques énergie : l'envoi débute ce 21 avril, êtes-vous éligible et à quelle date allez-vous le recevoir ?

Mis en place en 2018, le chèque énergie, allocation destinée aux ménages les plus modestes va être versé ce vendredi 21 avril. Il sera envoyé automatiquement par courrier, sans aucune démarche à faire pour les bénéficiaires.

Après l’envoi de chèques énergie exceptionnels de 100 € ou 200 € à 12 millions de ménages, entre mi-décembre 2022 et février 2023, une nouvelle campagne de ce coup de pouce créé en 2018 a été lancée pour ce printemps. Et à partir de ce vendredi 21 avril, environ 5,8 millions de ménages devraient recevoir une somme entre 48 à 277 € à ce titre.

Un simulateur a été mis en place. Votre numéro fiscal est nécessaire pour le faire fonctionner. Si vous êtes éligible et avez déclaré vos revenus de 2021 (le montant du chèque énergie est calculé sur cette année fiscale), vous n’avez rien à faire et un chèque vous sera envoyé. C’est l’Agence de services et de paiement (ASP) qui envoie les chèques aux ménages identifiés par l’administration fiscale.

Quels sont les montants ?

Les propriétaires et les locataires peuvent bénéficier du chèque énergie. Seuls les ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) annuel est inférieur à 11 000 € par unité de consommation (UC) en 2021, peuvent prétendre au chèque énergie. Une personne célibataire bénéficiera de 1 UC, un couple de 1,5 UC, un couple avec un enfant de 1,8 UC, et 0,3 UC pour chaque personne supplémentaire. Pour une personne seule, gagnant moins de 11 000 €, l’aide peut aller de 48 à 194 €. Pour un couple avec un enfant, le montant du chèque peut atteindre 277 €.

Quelles sont les dates d'envoi des chèques énergie ?

Selon les départements, les phases d’envoi des chèques sont différentes et étalées du 21 avril jusqu’au 30 mai.

Pour connaître les dates d'envoi par départements cliquez ici.

Des demandes encore possibles pour le chèque fioul

S’il est trop tard pour demander un chèque bois (d’un montant de 50, 100 ou 200 € selon les revenus), la campagne s’étant terminée le 31 mars, il est encore possible de faire sa demande pour le chèque fioul (de 100 ou 200 €). La date limite est le 30 avril. Comme pour le chèque énergie classique, il existe un simulateur pour savoir si on est éligible. Là encore, votre numéro fiscal vous sera demandé.

Une plateforme de demande existe aussi. Le montant du chèque fioul est fixé à 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 10 800 € et à 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et strictement inférieur à 20 000 €. 1,6 million de foyers sont concernés sur les trois millions de foyers se chauffant au fioul.