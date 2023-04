Onet-le-Château. Les membres du Gaeq entre sensations fortes et plaisir

Entre randonnées, culture, sensations fortes et convivialité, le cocktail était parfait pour une journée réussie.

Vendredi dernier, une soixantaine d’adhérents du Gaeq se sont retrouvés pour une escapade tarnaise. Après une "pause petit-déj" offert pas l’association, ils sont arrivés à destination : Mazamet et ont commencé, pour les plus vaillants, avec une montée d’une quarantaine de minutes, jusqu’au village médiéval de Hautpoul (les autres préférant prendre la navette !).

Puis tous se sont retrouvés pour "le clou" de cette sortie : la passerelle de Mazamet. Un véritable défi (vertige) pour certains et un réel plaisir pour les autres…

Il faut dire que cette passerelle longue de 140 mètres se trouve à 70 mètres du sol ! Mais elle permet un point de vue incroyable et un magnifique panorama sur Mazamet, les gorges de l’Arnette, la vallée et Hautpoul et ses ruelles médiévales…

Après toutes ces émotions, un pique-nique réconfortant au bord du lac de Montagnès et une promenade digestive de 2,7 km autour du lac, ont mis tout le monde d’accord, avant de partir pour découvrir la Maison du bois et du jouet, où beaucoup d’entre eux ont retrouvé, le temps d’une visite très intéressante, leur âme d’enfant. Une très belle journée, que les quelques frayeurs liées au franchissement de la passerelle, n’ont en rien ternie : ce sont des moments de partage, comme chacun les aime et en redemande !