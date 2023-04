Espalion. Toute la crème des fromages servie sur un plateau

Le 19e concours officiel d’Espalion a confirmé la diversité et la qualité des productions fromagères du département.

Le président du concours, le Maître fromager Pierre Salles n’en fait pas un mystère. Au fil des années, le concours départemental officiel de fromages a pris l’importance de beaucoup de concours régionaux. Cette année, 28 producteurs fermiers et 12 artisans ou industriels ont proposé près de 180 échantillons répartis en 40 catégories à la dégustation d’un jury composé de 140 professionnels du fromage, représentants d’organismes agricoles et consommateurs. Les quatre laits, brebis, chèvre, vache et bufflonne étaient représentés dans toute leur diversité de fabrications.

Outre un rôle pédagogique pour chaque producteur en attente des commentaires du jury, une médaille est aussi un formidable outil de promotion.

Le palmarès 2023

Fromages de brebis

Yaourt nature : or, Gaec Bele et Bio (Arvieu), Earl Lazuech (Drulhe) ; argent, Gaec du Salze (St-Izaire). Yaourt aromatisé : or, Gaec du Salze ; argent, SAS Ferme du Causse (Campagnac). Fromage frais de type lactique non salé : or, Earl Lazuech. Fromage frais type lactique salé : or, Earl Lazuech. Lait emprésuré nature non sucré : argent, Gaec de Faral (Vezins-de-Lévezou). Recuite/brousse : or, Gaec des Grands Causses (Sévérac-d’Aveyron). Pérail démarche IGP : or, SAS la Fromagerie des Artisous (La Cavalerie) ; bronze, Fromagerie Papillon (Roquefort-sur-Soulzon). Pâte caillage lactique : argent, Earl Terres Fromagères (Olemps) ; bronze, Gaec d’Ambias (Le Viala-du-Tarn). Pâte molle type présure : or, SAS La Fromagerie des Artisous ; argent Gaec Boutet Puech (Prades-de-Salars) ; bronze Fromagerie Papillon. Tomette non pressée : argent, Gaec Boutet Puech ; bronze, Fromagerie Papillon. Pâte pressée non cuite : argent, SAS La Fromagerie des Artisous, Earl Lazuech, Gaec des Grands Causses, Sarl Fromabon (La Cavalerie). Roquefort AOP : or, Fromagerie Papillon ; argent, Fromagerie Papillon. Pâte persillée : or, Gaec des Grands Causses.

Fromages de chèvre

Yaourt nature : or, Gaec des Trois Bois (Montrozier). Fromage frais type lactique : or, Ferme de Falgayroles (Monteils). Cabécou frais : or, Gaec des Trois Bois. Cabécou affiné : or, Gaec des Trois Bois ; bronze, Gaec de la Chèvre Blanche (Le Fel) et Gaec Fau (Le Fel). Cabécou sec : argent, Gaec Fau. Autre format lactique nature et frais : or, Gaec de Cervel (Coubisou). Autre format lactique nature et affiné : argent, Gaec de Cervel. Diversification : argent, Sarl Fromabon. Spécialité aromatisée : argent, Sarl Fromabon. Spécialité cendrée : or, Ferme de Falgayroles.

Toutes espèces

Spécialités ou autres produits laitiers frais : or, Eirl Terres Fromagères et SCEA de la Boriette (Le Cayrol) ; bronze, Buffa’Laubenq (Le Cayrol). Autres produits laitiers affinés : argent, SCPR Ets Fromages et Terroirs (Roquefort) et Eirl Terres Fromagères.

Fromages de vache

Yaourt nature : or, SAS Ferme du Causse (Campagnac). Yaourt aromatisé : or, SCEA de la Boriette. Fromage blanc battu : or, SCEA La Boriette ; argent, Gaec du Dourdou (Calmels et le Viala). Fromage frais égoutté en sac : or, EARL La Roselle (Le Bas Ségala). Crème fraîche et beurre : or, crème du Gaec du Griffoul (Prades-de-Salars) ; argent, beurre du Gaec du Griffoul. Pâte molle type lactique : argent, Gaec de la Boriette ; bronze, Gaec du Griffoul. Pâte molle type présure : bronze, Earl La Roselle. Tome ou tomette non cuite pressée : or, SCPR Fromages & Terroirs, EARL La Roselle et Coop Laitière de Thérondels ; argent, Gaec Domaine de Cros (Galgan). Pâte pressée cuite ou demi-cuite : or, Gaec des Bouteillous (Nauviale). Laguiole AOP : or, Pègues Daniel (Montpeyroux). Pâte pressée non cuite : argent, Gaec de la Borie Alte (St-Amans-des-Côts). Bleu des Causses AOP : argent, Société Laitière de Laqueille (Cornus).