Avec la fête des Costes-Rouges, coup d’envoi des festivités à Onet-le-Château

Comme chaque été, la fête des Costes-Rouges, qui aura lieu cette année les samedi 13 et dimanche 14 mai, ouvrira le bal des fêtes votives sur la commune.

Le comité des fêtes des Costes-Rouges, en partenariat avec la mairie, a encore une fois préparé un programme très attractif et accessible à tous. En voici les différentes animations :

Samedi 13 mai. Les festivités débuteront le samedi à 15 heures à la Maison des Associations, avec un spectacle pour les enfants (entre 18 mois et 12 ans) "Le cirque des trois ours". Une belle occasion de (re)découvrir la célèbre histoire de "Boucle d’Or et les trois ours", dans une mise en scène originale, drôle et poétique où marionnettes, chansons et jeu burlesque raviront petits et grands. La représentation sera gratuite, une buvette, qui sera d’ailleurs ouverte tout le week-end, viendra renforcer ces moments de convivialité intergénérationnels.

Dimanche 14 mai. Ce sera la journée festive. Elle débutera dès 8 heures, toujours à la MDA, par un déjeuner salé (soit tripous ou soit l’incontournable tête de veau préparée par Ginette) ou sucré avec café ou thé et viennoiseries.Tarifs : petit déjeuner salé : 13€, sucré : 4€ (pas de réservation nécessaire).

Toujours à partir de 8 heures et jusqu’à 18 heures, les chineurs et les amateurs de brocante profiteront du vide-greniers, qui prendra place face au complexe des Albatros. Les inscriptions (5€ les 4 mètres) sont encore possibles jusqu’au 10 mai, en appelant le 05 65 78 29 05 aux heures des repas.

Pour clôturer cette journée en apothéose, le traditionnel thé dansant avec l’orchestre de l’accordéoniste Sylvie Naugès sera proposé de 15 heures à 19 heures. L’entrée est fixée à 10 € avec une rissole et une bouteille d’eau.

Informations et réservations : comité des fêtes des Costes-Rouges, 14, rue des Hirondelles 12850 Onet-le-Château (05 65 42 23 75).

Prochainement

La saison ne fait que commencer. Les dates des prochaines fêtes sur Onet-le-Château sont les 2, 3 et 4 juin pour celles d’Onet-village ; les 24 et 25 juin pour celles des Quatre-Saisons et le 2 juillet pour celles de Capelle. L’on y reviendra très prochainement.