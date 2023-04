Aveyron : un week-end d'animations, voici les bons plans des vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril

Bals, concerts, quines, expositions, vide-greniers, etc. Il y a de quoi s'occuper ces vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril.

Vendredi 21 avril

Buzeins : bal avec Alberi Sonori et Bourrasque, à la salle des fêtes des Dolmens.

Calmont : fête de la Saint-Jean, animation musicale avec Lol, à Milhac.

Camjac : concours de belote organisé par la société de chasse, à 20 h 45, à la salle des fêtes.

Cayrol (Le) : concours de belote, à 20 h 30, à la salle d’animation.

Clairvaux-d’Aveyron : festival « Ouvre l’œil », cinéma pour petits et grands, à la salle des fêtes.

Conques : conférence avec Dominique Reynié sur le thème « le XXIe siècle : entre fondamentalismes religieux et désenchantement du monde », à 18 h 30, dans l’auditorium du centre européen.

Decazeville : conférence de Christian Clos sur « l’adaptation de l’homme au-delà de ses limites », à 20 h 30, à l’espace Yves-Roques.

Durenque : dans le cadre du « Printemps des poètes », fête de la poésie ; projection film ; visite de la maison natale de François-Fabié ; lecture poèmes. De 14 heures à 18 heures.

Fel (Le) : Quine des chasseurs du Fel-Ginolhac, salle des fêtes d’Entraygues.

Lacroix-Barrez : ouverture du château du Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac : concours de belote de l’école publique, à 21 heures, au centre administratif.

Nayrac (Le) : concours de tarot, à 21 heures, au café-tabac « Chez Marlène ».

Onet-le-Château : festival du théâtre amateur ; apéro-concert avec Sharon Evans et Franck Perrolle, à 18 h 30, au Krill.

Prades-d’Aubrac : ouverture du lac des Picades, de 10 h à 17 heures.

Rodez : le trio Albada en concert, à 18 h 30, à la chapelle royale ; soirée intitulée « les violences éducatives ordinaires, quelles solutions ? », à 20 heures, au centre social.

Salmiech : concert avec Ruthen’accordéon, à 20 h 45, à l’église.

Samedi 22 avril

Boussac : à la découverte de la faune et de la flore de l’Aubrac. Projection réalisée par son auteur Jean-Pierre Dalbin, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Calmont : fête de la Saint-Jean, animation musicale avec Lol, à Milhac.

Campagnac : quine de l’amicale des Cabassols, à 21 heures, à la salle des animations culturelles.

Clairvaux-d’Aveyron : festival « Ouvre l’œil », cinéma pour petits et grands, à la salle des fêtes.

Curan : repas dansant animé par Gilles Saby, à la salle des fêtes.

Decazeville : vide-greniers de l’école François-Fabié, au Laminoir.

Durenque : dans le cadre du « Printemps des poètes », fête de la poésie ; projection film ; visite de la maison natale de François-Fabié ; lecture poèmes. De 14 heures à 18 heures.

Espalion : chant avec Sébastein Delors à 20 heures ; soirée dansante avec DJ à 22 h 30, au centre Francis-Poulenc.

Fel (Le) : quine des chasseurs du Fel-Ginolhac, salle des fêtes d’Entraygues.

Gabriac : bal des jeunes animé par Podium Équinoxe, à la salle des fêtes.

Golinhac : portes ouvertes avant travaux des anciens couvents et de l’école privée, à 10 heures.

Goutrens : ouverture de l’espace Georges-Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30 ; visite commentée du musée ; de 14 heures à 19 heures.

Lacroix-Barrez : ouverture du château du Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Laissac : trail Trans Aubrac, à 6 heures, au départ du château de Bertholène.

Naucelle : dégustation sur le marché, organisé par Naucelle actions, de 9 h 30 à 11 h 30.

Olemps : 6e édition du Salon des minéraux fossiles et bijoux, de 10 heures à 19 heures, à la salle 777.

Prades-d’Aubrac : ouverture du lac des Picades, de 10 heures à 17 heures.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou : 2e festival « Les Champs électriques », concerts avec plusieurs groupes, à 19 heures, à la salle polyvalente.

Saint-Geniez-d’Olt : arrivée du trail de la Trans-Aubrac ; chasse aux œufs, à 15 h 30, dans le centre-bourg.

Saint-Léons : quine, à 21 heures, à l’espace Jean-Henri-Fabre.

Sainte-Geneviève-sur-Argence : quine de la chasse, à 20 h 30, au centre culturel.

Salvetat-Peyralès (La) : thé dansant animé par Les baladins du Ségala, de 14 h 30 à 19 h 30, à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès : soirée théâtrale avec les Compagnons des Arméniès, à 20 h 30, à la salle de la Doline.

Sébrazac : concours de belote organisé par l’association Sébrazac initiative, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Dimanche 23 avril

Arvieu : quine du relais paroissial, à 14 heures, à la salle Raymond-Almès.

Calmont : fête de la Saint-Jean, animation musicale avec Lol, à Milhac.

Clairvaux-d’Aveyron : festival « Ouvre l’œil », cinéma pour petits et grands, à la salle des fêtes.

Colombiès : concert et repas avec le club l’ambiance, à 15 heures, à l’église.

Decazeville : déjeuner aux tripous, à 8 heures, à l’ancienne école de Combettes ; marché de printemps, de 8 heures à 18 heures, au Laminoir.

Durenque : quine du club des Genêts, à 14 heures, à la salle des fêtes ; dans le cadre du « Printemps des poètes », fête de la poésie ; projection film ; visite de la maison natale de François-Fabié ; lecture poèmes. De 14 heures à 18 heures.

Fel (Le) : quine des chasseurs du Fel-Ginolhac, salle des fêtes d’Entraygues.

Goutrens : ouverture de l’espace Georges-Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30 ; visite commentée du musée, de 14 heures à 19 heures.

Lacroix-Barrez : ouverture du château du Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Luc : vide-greniers et vide-garages ; expo voitures et motos anciennes, de 8 heures à 19 heures, salle d’animations de Luc.

Nayrac (Le) : concert avec le groupe Jazzy Jazzou et la chorale du Nayrac, à 15 heures, à l’espace multiculturel.

Olemps : 6e édition du Salon des minéraux fossiles et bijoux, de 10 heures à 18 heures, à la salle 777.

Prades-d’Aubrac : ouverture du lac des Picades, de 10 heures à 17 heures.

Quins : après-midi récréative animée par la troupe des « Chanteurs d’Olt », à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Rodez : 2e salon des métiers de l’hôtellerie, restauration de l’Aveyron, à partir de 10 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Côme-d’Olt : petit-déjeuner aux tripous organisé par l’association des parents d’élèves de Sainte-Marie, à 8 heures.

Saint-Hippolyte : quine du 3e âge, à 14 heures, à la salle des fêtes de Pons.

Saint-Martin-de-Lenne : quine du club de gymnastique, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Trémouilles : soirée théâtrale avec la troupe les Baladins d’Olt, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Villecomtal : quine du relais paroissial, à 14 heures, à la salle des associations.

Viviez : quine de la Fédération nationale des accidentés de la vie et des travailleurs handicapés, à 15 heures, à l’espace Jacques-Rey.