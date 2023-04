Decazeville. Retour gagnant et attendu du Ben’duro de Flagnac

Le retour de la course Enduro à Flagnac, organisée par le Guidon, montre l’engouement que connaît cette discipline.

Suite au covid et l’arrêt de Frédéric Garcia, l’enduro de Flagnac baptisé le Ben’duro en hommage à Benjamin tragiquement disparu, était en sommeil depuis 2 saisons. Ce week-end, Flagnac a été de nouveau à la fête avec le retour du Ben’duro. Estelle Laborie, cheville ouvrière de l’organisation entourée de son équipe, Frédéric, Anthony, Alexis, Clément, Bastien, Sylvain, Gaylord, a mis les moyens humains et financiers pour que ce retour soit une réussite. Plus de 250 pilotes et 35 kids ont répondu présents.

Dès le retrait des plaques, les concurrents ont reçu des cadeaux offerts par les sponsors. Quelques chutes sont à signaler mais les nouvelles sont rassurantes. 320 repas de servis, une ambiance chaleureuse, tous ont plébiscité Estelle et son équipe pour ce retour du Ben’duro qui a été un succès. "Fatiguée mais satisfaite de voir que tout le monde est heureux de ce retour, je tiens à remercier les 65 bénévoles qui nous ont permis que cette journée soit une réussite.

Les partenaires, médecin et pompiers, chronométreurs qui ont fait un travail remarquable", concluent Estelle, donnant rendez-vous à toutes et tout l’an prochain. Deux jeunes pilotes du Guidon decazevillois, entraînés par Estelle et Anthony, ont terminé respectivement 18e, Axel Bouygues, et 26e, Noah Rajaonary Vory. En adultes, Lucas Laviale s’est classé 94e.