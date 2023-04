Marché de Rodez : l’exigence maraîchère et les saveurs des jardins de Yüsra

Au sein de leur ferme de Fournaguet, à Saint-Salvadou, Charlotte et Mathieu cultivent patiemment leurs fruits et légumes issus d’une agriculture tout ce qu’il y a de plus respectueuse de l’environnement.

Quelques cagettes faites d’un bois épais dans lesquelles ont été déposées des variétés anciennes, d’autres moins, des plants, des œufs bio… Charlotte et Mathieu cultivent, au sein de leur ferme de Fournaguet, à Saint-Salvadou, l’exigence d’un maraîchage qui offre un regard quelque peu différent des techniques que l’on peut voir ici ou ailleurs.

Un véritable choix de conviction que les deux agriculteurs suivent depuis 2017, date à laquelle ils ont démarré l’exploitation de cette ferme et de ses 2 600 m2 de serres et de champs.

Dès lors, le jeune couple ne cesse d’expérimenter, de redécouvrir, parfois de se tromper. Mais toujours d’apprendre. Une philosophie qui pourrait se résumer ainsi : "Nous souhaitons cultiver le plus naturellement du monde nos produits", explique Charlotte. "Zéro produit, aucune bâche au sol et zéro plant hybride", résume-t-elle. Un maraîchage que l’on pourrait définir comme ancestral, exigeant également, mais respectueux de son environnement. Et qui demande aussi plus de temps et d’engagement.

Sur la table des restaurants

Pour compléter, cette démarche il reste la pratique dù "zéro revente" : sur leur étal, on ne trouve que ce que donne la terre de Fournaguet. Au fil des saisons, le couple cultive ainsi plusieurs dizaines de variétés de fruits et légumes, qui se déclinent en de nombreuses autres variétés. Sur le marché ou dans leur ferme on peut ainsi goûter, découvrir ou redécouvrir des fruits et légumes aux saveurs particulières. Cette reconversion dans le maraîchage leur réussit finalement plutôt bien puisque leurs fruits et légumes se retrouvent désormais sur la table de quelques restaurants du coin (La Table de Bezonnes, le Douzoulet à La Capelle-Bleys, ou encore à Villefranche-de-Rouergue chez Quentin Bourdy) et sont très appréciés des habitués du marché qui ne laissent pas grand-chose dans leurs cagettes. Leurs produits sont également en vente à la boutique Pays’en direct, installée aux Moutiers. Charlotte et Mathieu proposent également, un moment de vente directe, au sein de leur exploitation (mercredi de 17 heures à 19 heures pour les fruits et légumes et du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures, pour les œufs). Un autre rendez-vous pour cultiver cette fois-ci le partage.