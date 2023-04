Paris : une consultation lancée sur la voie dédiée au covoiturage et aux transports collectifs du périphérique

Les Franciliens et les usagers et riverains du boulevard périphérique peuvent se prononcer sur les modalités du projet de voie dédiée au covoiturage et aux transports collectifs sur le périphérique parisien, du 17 avril au 28 mai, sur une plateforme en ligne.

Pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la Ville de Paris et l’État se sont engagés à mettre en œuvre des voies olympiques prioritaires sur le boulevard périphérique et les autoroutes franciliennes.

Ce réseau permettra, pendant la durée des Jeux, d’assurer les déplacements des athlètes et de la famille olympique et paralympique entre les villages, les hôtels et les sites de compétition afin de garantir un service de transport sûr et efficace.

Après les Jeux, ces voies olympiques deviendront des voies dédiées au covoiturage et aux transports collectifs, conformément aux orientations issues des Ateliers du périphérique et reprises lors du Carrefour des mobilités, organisé à l’initiative de la maire de Paris en octobre 2022, en présence de nombreuses collectivités franciliennes.

Covoiturage, transports en commun, taxis…

Située sur le périphérique parisien, cette voie dédiée aux mobilités collectives (covoiturage, transports en commun, taxis) vient compléter les voies similaires créées sur les autoroutes A1 et A13 dans le cadre d’un projet porté par l’État, qui a fait l’objet d’une consultation du public en janvier 2023.

Cette voie vise à favoriser un changement dans le comportement des citoyens. Objectif : promouvoir le covoiturage du quotidien, en offrant un gain de temps à ceux qui n’utilisent pas leur voiture seul, mais à deux ou à plus.

S’inscrivant dans le cadre du Plan national de covoiturage du quotidien lancé par le gouvernement en janvier 2023, cette voie dédiée aux mobilités collectives répond aux grands enjeux environnementaux : améliorer la qualité de l’air, diminuer les nuisances sonores, résorber la congestion automobile, mais aussi réduire la consommation de carburants et alléger les dépenses des ménages.