Manhac. Une belle tablée à "La Caminade",

Récemment, pour clôturer la saison des après-midi rencontres-jeux qui reprendront à l’automne prochain, il avait été convenu de se retrouver plus tôt à la Caminade.

En effet au lieu des traditionnelles retrouvailles de l’après-midi, Mathieu et Fabrice avaient convié les habitués à midi pour partager un moment convivial qui a débuté par un apéritif autour du bar suivi d’un petit repas avec une grande tablée.

C’est la quasi-totalité des aînés qui avait répondu présent. Vingt-deux participants ont dégusté un délicieux menu (salade d’endives noix et pommes, paella, plateau de fromages et millefeuille maison).

Pour la digestion, belote et scrabble étaient au programme avant la fouace et le café du goûter. Chacun est reparti enchanté, ayant passé un excellent moment, tant les participants que les organisateurs. Les aînés ont décidé de poursuivre les mardis suivants, et si vous souhaitez rejoindre le groupe, vous serez les bienvenus à la Caminade à 14 heures, les mardis. De quoi vivre de bons moments supplémentaires.

Dans ce lieu chaleureux qu’est cet espace associatif, chacun trouve son compte et l’on mesure l’intérêt de garder le lien social.