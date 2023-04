Aveyron : des armes et de la drogue retrouvées chez eux, quatre personnes condamnées pour trafic de stupéfiants

Une quarantaine de gendarmes ont été mobilisés pour interpeller les quatre suspects.

Plusieurs mois d'investigations ont permis aux gendarmes de la compagnie de Villefranche-de-Rouergue d'interpeller quatre personnes suspectées de trafic de stupéfiants, mardi 18 avril 2023.

Lors des perquisitions qui ont suivi, les forces de l'ordre ont découvert un sacré butin : une carabine 9mm, un pistolet à blanc, 1,1 kilo de résine de cannabis, 13 grammes de cocaïne et 2 000 euros en espèces. De l'équipement informatique et une voiture ont également été saisis dans le cadre de l'enquête.

A lire aussi : Cocaïne, armes à feu, ecstasy : trois individus interpellés pour trafic de stupéfiants en Aveyron

40 gendarmes mobilisés

"De nombreuses nuisances" au sein de la Bastide de Villefranche-de-Rouergue et "des plaintes de riverains relatives à des échanges de produits stupéfiants dans les ruelles du centre-ville" ont alerté la gendarmerie. Plus de 40 militaires ont été mobilisés lors de l'interpellation des suspects.

Ils ont tous les quatre été présentés à la justice vendredi 21 avril en comparution immédiate. Le premier suspect a été condamné à 2 ans de prison et une interdiction de territoire en Aveyron pendant 5 ans, les trois autres ont écopé de 8 mois, 18 mois et 1 an de prison avec une interdiction de territoire à Villefranche-de-Rouergue.

Les quatre trafiquants de stupéfiants ont été transférés à la maison d'arrêt de Druelle.

.