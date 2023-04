Paramount+ mise à son tour sur les séries coréennes

(ETX Daily Up) - L'Asie fait décidément les beaux jours des plateformes de streaming. Après Netflix, c'est au tour de Paramount+ de surfer sur cette tendance en annonçant l'arrivée de deux nouvelles séries coréennes.

Les séries sud-coréennes font un carton. Si Netflix a décidé de booster les contenus asiatiques sur sa plateforme, Paramount+ compte bien aussi surfer sur cette nouvelle popularité. Deux nouvelles séries rejoindront le catalogue de la plateforme de streaming récemment lancée en France, dans le cadre d'un partenariat mondial entre Paramount et CJ ENM, le géant coréen du divertissement, "A Bloody Lucky Day" et "Queen Woo".

La première, "A Bloody Lucky Day" s'inscrit dans la tendance des séries d'action et thriller. L'histoire suit Taek, un chauffeur de taxi ordinaire confronté à un client hors du commun qui s'avère être un tueur en série. On pourra retrouver l'actrice sud-coréenne Lee Jung-eun, connue pour ses rôles dans "Parasite" et "Yonder".

"Queen Woo", une série dramatique d'époque, s'intéressera au parcours de Woo Hee, la première femme de l'histoire à devenir reine par deux fois. Ces deux nouveautés seront disponibles en France, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Amérique latine, au Brésil, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche.

"Nous sommes incroyablement fiers que notre contenu coréen soit enfin diffusé à l'échelle mondiale et attire les téléspectateurs et les fans sur Paramount+ et au-delà", a déclaré Catherine Park de chez Paramount dans un communiqué de presse. "L'arrivée de 'A Bloody Lucky Day' et 'Queen Woo' renforce notre offre de contenus internationaux, et nous sommes impatients de pouvoir apporter à nos téléspectateurs partout dans le monde davantage de contenus coréens".

"Récemment, plusieurs séries originales de TVING à la fois haut en couleur et couvrant plusieurs genres, tels que le fantastique, le thriller et le drame historique, sont entrées dans la compétition mondiale des cérémonies de remise de prix, tant au niveau national qu'à l'étranger. Nous continuerons à développer la compétitivité mondiale du K-content avec des séries originales de grande qualité qui se caractérisent par leur dimension internationale et une vision unique du monde", a ajouté Hye-jung Hwang de TVING, un service de streaming sud-coréen.

Les contenus coréens ont décidément trouvé leur public et la 'hype' ne semble pas prête de s'essouffler. Récemment, c'est la série, entre drame et science-fiction, "Yonder" de Lee Joon-ik, qui est devenue la série internationale la plus regardée sur Paramount+ aux Etats-Unis. L'intrigue se déroule en 2032 et raconte l'histoire d'un homme recevant un message de sa femme décédée, lui demandant de rejoindre Yonder, un lieu réservé aux morts pour continuer leur vie en téléchargeant leurs souvenirs.

Et le succès ne s'arrête pas aux frontières américaines. Lors du festival Canneseries, la série dramatique "Bargain" a décroché le prix du "Meilleur scénario". L'intrigue ? Alors que des enchères se déroulent pour un trafic d'organes, un tremblement de terre a lieu, transformant ainsi les gens en de véritables monstres assoiffés d'argent.