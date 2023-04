Faire de longues siestes pourrait finalement nuire à la santé

(ETX Daily Up) - Véritable institution dans certains pays, la sieste ne serait pas aussi bénéfique qu'on le pense pour la santé. Tout dépend en réalité de la durée de ce moment de repos. Une équipe de chercheurs américains suggère que de longues siestes, à savoir d'une durée supérieure à 30 minutes, sont associées à un risque plus élevé d'obésité, d'hypertension artérielle, et de syndrome métabolique.

Mémoire, concentration, humeur, vigilance, et capacité d'apprentissage : la sieste semble a priori avoir tout bon. En théorie en tout cas, car les bienfaits d'une telle pause en plein milieu de la journée ne seraient pas les mêmes en fonction de sa durée. Ce sont en réalité les micro-siestes qui se révèleraient les plus bénéfiques pour la santé. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital, qui se sont intéressés à la relation entre la durée de la sieste et certaines pathologies, en examinant les données de 3.275 adultes originaires de la région espagnole de Murcie, où la sieste est considérée - au moins dans l'imaginaire collectif - comme une institution.

Des méfaits pour la santé

Publiés dans le journal Obesity, leurs travaux se sont attachés à mesurer les caractéristiques métaboliques de base des participants, puis à recueillir des données sur leurs siestes et d'autres facteurs liés à leur mode de vie. L'un des objectifs étant de savoir s'ils faisaient une sieste de plus ou moins de 30 minutes, ou aucune sieste du tout. Verdict ? Les scientifiques suggèrent que les siestes d'une durée supérieure à 30 minutes - considérées comme de longues siestes - augmentent le risque d'obésité, de tension artérielle élevée, et de syndrome métabolique, qui se traduit par des signes physiologiques augmentant à leur tour le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiaques.

"Toutes les siestes ne sont pas identiques. La durée, la position, et d'autres facteurs spécifiques peuvent affecter les effets d'une sieste sur la santé. Une étude précédente que nous avons menée auprès d'une vaste population au Royaume-Uni avait révélé que les siestes étaient associées à un risque accru d'obésité. Nous voulions déterminer si cela était vrai dans un pays où les siestes sont davantage ancrées dans la culture, en l'occurrence l'Espagne, et comment la durée des siestes est liée à la santé métabolique", explique la professeure Marta Garaulet, auteure principale de l'étude, dans un communiqué.

Dans le détail, le groupe de scientifiques a observé des valeurs plus élevées, que ce soit vis-à-vis du tour de taille, de la glycémie à jeun, ou de la pression artérielle, chez les participants qui profitaient de siestes longues, par rapport à ceux qui n'en faisaient pas du tout. Les longues siestes étaient également associées à des horaires de sommeil et de repas plus tardifs, à un apport énergétique plus conséquent à l'heure du déjeuner, et au tabagisme; des facteurs qui pourraient également expliquer le risque accru d'obésité et de tension artérielle.

Quelle durée idéale ?

Les chercheurs précisent que les siestes courtes, d'une durée inférieure à 30 minutes, n'étaient pas associées à un risque accru d'obésité ou d'altérations métaboliques. Et d'ajouter que les micro-siestes étaient bénéfiques pour la pression artérielle, qui s'est révélée moins élevée chez les participants qui se reposaient quelques minutes par rapport à ceux qui ne faisaient aucune sieste. Une conclusion qui vient confirmer les conseils délivrés par le Brigham and Women’s Hospital en matière de sieste, préconisant notamment de se limiter à 20 ou 30 minutes maximum, et de ne pas faire de sieste après 15h.

"Cette étude montre qu'il est important de tenir compte de la durée de la sieste et soulève la question de savoir si les siestes courtes peuvent offrir des avantages uniques. De nombreuses institutions se rendent compte des avantages des siestes courtes, principalement pour la productivité au travail, mais aussi de plus en plus pour la santé en général. Si de futures études confirment les avantages des siestes courtes, je pense que cela pourrait être le moteur de la découverte des durées optimales de la sieste et d'un changement culturel dans la reconnaissance des effets à long terme sur la santé et des augmentations de productivité qui peuvent résulter de ce mode de vie", conclut le professeur Frank Scheer, co-auteur de l'étude.