Rose, 5 ans, retrouvée morte dans les Vosges : profil de l'adolescent interpellé, antécédents inquiétants, le point sur l'enquête

Mardi 25 avril 2023, le corps dénudé de Rose, une enfant âgée de 5 ans, a été découvert par les gendarmes des Vosges, dans un sac-poubelle. La petite fille qui jouait au pied de son immeuble, à Rambervilliers, avait disparu. Le suspect avait déjà été impliqué dans des faits de viols, agressions et violences.

Ce que l'on sait La fille a disparu alors qu'elle jouait devant le domicile familial situé sur la commune de Rambervillers dans les Vosges



Un adolescent de 15 ans a été arrêté et placé en garde à vue



Le suspect avait des antécédents impliquant des faits d'agression et de viol sur des mineurs

L'adolescent de 15 ans placé en garde à vue depuis mardi 25 avril 2023 après la découverte de la dépouille de la petite fille est toujours en garde à vue ce jeudi 27 avril.

Au fil des heures, l'enquête met en lumière des antécédents inquiétants chez le suspect.

Déjà impliqué dans des faits d'agression sexuelle

D'après une source proche de l'enquête citée par BFMTV, "il avait déjà été impliqué dans des faits d'agression sexuelle, viol et violences commis récemment sur des mineurs".

Mais son nom apparaît dans une autre affaire, toujours à l'instruction. Des faits qui remontent à février 2022, pour lesquels il a été mis en examen des chefs de "séquestration sans libération volontaire, viol et agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans".

Placé dans un centre éducatif fermé pendant un an

S'il n'avait pas de casier judiciaire, mis en examen, il avait été placé en centre éducatif fermé début 2022 où il est resté pendant un an.

Ce que dit la loi

Il a été libéré en février 2023. En France, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans ne peut pas aller au-delà de six mois. Toutefois, elle peut être prolongée une fois pour une durée n'excédant pas six mois.

L'adolescent était placé sous contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire comprend notamment une obligation de soins. Une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Cet examen avait révélé une déficience mentale légère de cet adolescent, un fonctionnement autocentré et une immaturité psychoaffective.

Une famille brisée

La maman de la petite Rose a témoigné mercredi, au lendemain du drame : "Il n’y a rien qui peut soulager la peine d’une maman. C’est très dur. Il n’y a rien qui pourra ramener ma fille", a-t-elle expliqué, en larmes.

"Je veux juste que la justice soit faite, je veux juste que la personne qui a fait ça, qu’il soit bien responsable de ce qu’il a fait et qu’il paye bien. Parce que moi je paie avec toute ma vie", a-t-elle ajouté.