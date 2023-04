Saint-Martin-de-Lenne. L’éclairage public "en berne" dès le 2 mai

À compter du 2 mai prochain, aura lieu l’extinction de l’éclairage public, un geste responsable tant pour la nature que pour les finances publiques. C’est à la suite de la soirée "Chiche ! Promenons-nous dans le noir" organisée par l’association Agir durablement en Olt et Causse, en octobre 2021 que le conseil municipal a décidé de se lancer dans cette démarche.

La municipalité a donc pris la décision d’éteindre l’éclairage public de 23 heures à 6 heures du matin à partir du 2 mai 2023. L’objectif est de lutter contre les nuisances lumineuses, les émissions de gaz à effet de serre et d’engager des actions en faveur des économies d’énergie.

Éteindre l’éclairage une partie de la nuit permet de limiter la consommation d’énergie de la commune, et cette économie n’est pas négligeable : en effet, l’éclairage public représente 40 % de ses dépenses en électricité. Pour pouvoir procéder à l’extinction, des horloges programmables ont été posées dans les armoires de commandes. Pour le moment seul 3 lampes ne seront pas éteintes pour des raisons techniques.

Le coût de l’investissement est d’environ 3 000 €, qui sera amorti dés la première année par l’économie financière réalisée. À savoir que plus de 90 % des lampes de la commune sont déjà en technologie LED. Au-delà de l’aspect financier, la pollution lumineuse a des conséquences importantes pour la faune, la flore, les écosystèmes et la biodiversité. Plus de 60 % des invertébrés et mammifères, 90 % des amphibiens et 95 % des papillons sont nocturnes. L’éclairage public perturbe leur orientation, leur alimentation et leur cycle de reproduction, tout en les rendant plus vulnérables face à leurs prédateurs. Un lampadaire tue environ 150 insectes chaque nuit d’été. La lumière artificielle affecte aussi le rythme biologique des végétaux. Par exemple, les bourgeons des arbres dans les zones éclairées la nuit s’ouvrent plus tôt qu’ailleurs, les exposant au risque de gel.

L’éclairage nocturne agit également sur notre santé et notamment sur la qualité de notre sommeil. Une nuit bien "noire" grâce à l’obscurité naturelle permet d’augmenter le taux de mélatonine dans notre corps, favorable au sommeil et utile contre le stress et l’anxiété.

L’éclairage la nuit peut également offrir aux habitants une sensation de sécurité qui n’est pourtant pas toujours justifiée. En effet, d’après le ministère de l’Intérieur, 80 % des vols ont lieu en plein jour. Il a également été démontré que l’éclairage des routes incite les automobilistes à rouler plus vite alors qu’au contraire, ils ont tendance à ralentir lorsque la lumière décline.