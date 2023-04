Salles-Curan. Voyage en Provence pour le collège

C’est en arrivant au collège pour leur départ, que les élèves (et leurs parents) ont eu la grande surprise de découvrir un magnifique bus à deux étages, normalement réservé aux joueurs de Rugby de Montpellier. Les classes de 6e et 5e ont donc pris la route, très confortablement installée, avec leur chauffeur Karim et leurs professeurs pour quatre jours de voyage.

Arles, Pont du Gard, musée Haribo, croisière en Camargue avec visite d’une manade, Aigues-mortes, Salins du midi, randonnée commentée dans les Alpilles : tel était le très beau programme du voyage scolaire.

Des journées bien chargées, des soirées animées, des nuits parfois courtes et pas toujours reposantes mais surtout beaucoup d’excellents moments partagés entre copains qui resteront gravés dans les esprits de chacun.