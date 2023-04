Decazeville. Les bons tripous avec les Aînés de Saint-Roch

Le club des Aînés de Saint-Roch, qui s’est installé dans son nouveau local à Combettes (ancienne école) depuis la fin de l’année dernière a proposé une matinée petite déjeuner, avec au menu des tripous, de la tête de veau et un brunch pour ceux et celles qui n’apprécient pas trop ces spécialités régionales.

Une occasion aussi pour faire découvrir aux gourmands d’un jour leur nouveau local, mis à disposition par la mairie. Cette première activité hors ateliers de l’association a été fort bien réussie et appréciée par des amateurs de petits-déjeuners qui se sont déplacés en nombre. Et encore, sans une concurrence non lointaine, ils auraient été encore sans doute encore plus nombreux à manier la fourchette.

Le club des Aînés de Saint-Roch est ouvert tous les lundis, à 14 heures pour les ateliers créatifs, les mardis et jeudi : pour les cartes et les jeux ; Lles mercredis, 18 h 30 : pour la danse, le jeudi, à 14 heures, pour la promenade.

En outre, plusieurs sorties sont programmées pour les adhérents au cours de l’année.