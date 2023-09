Initiations gratuites et tarifs attractifs : "Casser son image et devenir accessible", l'ambition du golf du Grand Rodez

Si le golf est un sport portant de nombreux clichés, le site ruthénois souhaite évoluer, en attirant un nouveau public.

Au golf Bluegreen du Grand Rodez, la rentrée rime avec effervescence. Moment phare de l'année, l'automne réunit de nombreux pratiquants autour du green, qu'ils viennent se relaxer ici le temps de quelques semaines de vacances, ou qu'ils soient des habitués, connaissant le 18 trous de la route de Vabre sur le bout des doigts.

Opération séduction

Mais c'est également cette période que le site et sa direction ont choisi pour lancer une opération de séduction. Car septembre et octobre sont des mois particuliers pour l'infrastructure ruthénoise. Outre la rentrée de l'école de golf, qui réunit chaque année entre 30 et 40 jeunes mordus de la petite balle blanche, ce moment est marqué par l'organisation de nombreux créneaux d'initiation gratuits à ce sport parfois méconnu.

Des initiations gratuites

"Nous avons toute l'année ces opérations", présente Jacques Moreno, directeur du site. "Mais c'est à cette période que l'on met le paquet." Le principe est simple, il suffit de s'inscrire en ligne, via le site du golf, et de choisir le moment idoine parmi ceux proposés, en semaine comme le week-end. Des séances de deux heures, encadrées par un enseignant d'état, réservées pour huit personnes au maximum. "C'est simple, vous arrivez et vous jouez", invite Jacques Moreno.

Des offres qui révèlent une stratégie de fond menée par l'établissement, visant à moderniser la perception de ce sport. "Notre objectif, c'est mettre le plus de monde possible à la pratique du golf, en cassant l'image de cette activité et en la rendant accessible", résume le directeur, qui était pendant de nombreuses années enseignant de cette pratique.

Redorer le blason

Car cela va sans dire que le golf est aujourd'hui régulièrement pointé du doigt, et ce pour plusieurs raisons. Sur la question écologique d'abord, Marion Berardi élue d'opposition du groupe Rodez citoyen dénonçait par exemple le 13 décembre dernier lors d'un conseil d'agglo "l'aberration" d'une telle infrastructure, qui consommerait en eau selon ses dires, "l'équivalent de l'usage de 1 000 personnes chaque année".

Mais le directeur sait se défendre, revendiquant "l'utilisation d'eau non potable", la présence avec le golf "d'un poumon vert à deux pas de la rocade", et d'un site maintenant la biodiversité, "abritant de nombreuses petites bêtes" autour du green.

Vient ensuite la question financière. Ce sport étant taxé d'être à la fois réservé aux élites et à des pratiquants d'un certain âge. Pour répondre à cela, Jacques Moreno change de club pour assurer une meilleure approche. "Nous proposons des tarifs préférentiels. Aujourd'hui, pour 39,50 € par mois, les jeunes de moins de 26 ans peuvent bénéficier d'une offre leur permettant l'accès au parcours et au matériel. Ce sont des prix très compétitifs", fait-il valoir.

Une offre "agressive" dont il espère bientôt récolter les fruits, afin que les 300 abonnés de ce site découvrent de nouvelles têtes cherchant à perfectionner leur swing.