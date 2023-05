Comment continuer à profiter des aides de l'État pour acheter un vélo électrique ou un vélo cargo

(ETX Daily Up) - Bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent acquérir une bicyclette électrique, un vélo cargo ou bien encore un modèle pliant, mais qui n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires : le bonus vélo a été prolongé jusqu'à la fin 2023. D'autres aides sont également à disposition des ménages les plus modestes.

Aide des collectivités locales

Aujourd'hui, un très grand nombre de villes encouragent leurs habitants à rouler à vélo. Pour cela, elles mettent notamment en place une subvention, sans condition de ressource, pour l'achat d'un vélo électrique. Ces aides diffèrent grandement selon les municipalités, mais représentent la plupart du temps plusieurs centaines d'euros. N'hésitez pas à consulter votre mairie pour savoir si elle propose ce type de subvention et vous y avez droit. A noter que cette aide est cumulable avec celles qui suivent.

Le bonus vélo

Il est possible d'avoir droit à un bonus écologique pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, d'une remorque électrique pour vélo, ou d'un vélo cargo. Pour cela, il faut être majeur, domicilié en France et justifier d'un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14.089 euros l'année précédant l'achat du vélo. Le montant de ce bonus est d'au maximum 150 euros pour l'achat d'un vélo classique, de 400 euros pour un vélo à assistance électrique et de 2.000 euros pour un vélo cargo, pliant ou un modèle pliant, selon les revenus. Dans tous les cas, la demande s'effectue en ligne.

La prime à la conversion

Si votre prochain vélo électrique ou vélo cargo est destiné à devenir votre moyen de transport par défaut et que vous souhaitez envoyer à la casse votre ancienne voiture (essence ou Diesel), alors vous avez droit à la prime à la conversion, celle-là même qui concerne également l'achat d'une voiture, d'un scooter ou d'une moto électriques. Pour en profiter, il faut mettre au rebut une voiture Diesel d'avant 2011 ou essence immatriculée avant 2006. Le montant de cette prime est fixé à 40% du prix d'acquisition du vélo à assistance électrique, dans la limite de 3.000 euros, pour les revenus les plus faibles. A noter que cette prime peut désormais être versée à chaque membre d'un même foyer achetant un vélo, alors qu'elle était auparavant unique, par véhicule ancien envoyé à la casse.

Pour rappel, en France, l'événement Mai à vélo promeut la pratique du cyclisme, sous toutes ses formes (transport, loisir, sport...), à travers plusieurs milliers d'événements organisés un peu partout sur le territoire, jusqu'au 31 mai 2023.