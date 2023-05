L’abcès dentaire, qu’est-ce que c’est ?

Une douleur brutale à l’intérieur de la bouche. Et si c’était un abcès dentaire ? Causes, symptômes et soins, on vous dit tout.

Une carie mal soignée. C’est bien souvent l’origine de l’abcès dentaire. Il s’agit en fait d’une infection bactérienne avec accumulation de pus, "constitué d’un mélange de globules blancs, de tissus nécrosés et de bactéries", détaille la version en ligne du manuel Merck. Ce pus s’accumule là où l’organisme lutte contre l’infection.

Dans le détail, l’abcès est donc provoqué par l’infiltration de bactéries dans la pulpe de la dent, en cas de carie profonde ou de dent fissurée, ce qui provoque une vive douleur. Celle-ci peut s’étendre aux gencives, aux joues et à l’os de la mâchoire. Cette douleur est constante, et augmente à la mastication. Elle s’accompagne d’une sensibilité aux aliments chauds ou froids, d’un gonflement des gencives, voire de la mâchoire et des joues, et parfois de fièvre.

Possibles complications

"Un abcès dentaire ne guérit jamais de lui-même et, en l’absence de traitement, il peut donner lieu à des complications", avertit l’Assurance-maladie. Il doit donc absolument être soigné par un chirurgien-dentiste. Après une éventuelle radio de la dent, celui-ci procède au drainage de l’abcès pour évacuer le pus, retire la pulpe infectée et la remplace par une pâte, afin d’éviter une nouvelle infection. Lorsque l’abcès est sévère, l’extraction de la dent peut être nécessaire. Toutes ces opérations se déroulent sous anesthésie locale, pour éviter la douleur.

A noter : selon l’Assurance-maladie, les abcès dentaires causés par une carie non soignée seraient également une conséquence indirecte de la "peur du dentiste". Elle estime qu’un patient sur quatre ne consulte pas régulièrement son dentiste, par crainte de la douleur. Ce qui laisse tout le temps à la carie de se développer, et de dégénérer en abcès.