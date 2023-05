Tabac : la hausse des prix dissuade-t-elle les fumeurs ?

Le 1er mai, et pour la seconde fois depuis le début de l’année, le prix des cigarettes a connu une augmentation allant de 20 à 70 centimes selon les marques. Mais ces hausses font-elles vraiment diminuer la consommation ?

Depuis de nombreuses années, le tabac connaît des hausses tarifaires régulières. Objectif : réduire les coûts humains et financiers du tabagisme qui, rappelons-le, reste la première cause de cancer évitable. Mais augmenter les prix dissuade-t-il les fumeurs ?

Pour répondre à cette question, il suffit de regarder les chiffres. En 2000, le paquet de cigarettes de la marque la plus vendue coûtait 3,20 euros. Pour passer en 2010 à 5,65 euros. Puis à 7 euros en 2016, 9 en 2019 et 11 aujourd’hui. Durant ces deux décennies, les ventes de tabac ont diminué de plus de moitié, passant d’environ 92 000 tonnes en 2000 à 40 000 tonnes en 2022.

"Les hausses successives de prix décidées depuis 2000 et accentuées fin 2003-début 2004, accompagnées d’autres mesures de lutte contre le tabagisme, ont entraîné une baisse particulièrement forte des ventes de cigarettes en 2003 (-14 %) et 2004 (-21 %)", note l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies.

"La chute des volumes vendus chez les buralistes s’est accélérée entre 2017 et 2022 (-26,1 %), corrélativement aux principales mesures publiques mises en œuvre depuis 2017 : programme triennal de hausse des prix, remboursement de droit commun des traitements nicotiniques de substitution (TNS), mise en place du paquet neutre."

La mesure la plus efficace

Pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), "l’augmentation des taxes sur le tabac est la solution la plus efficace et la plus rentable pour réduire le tabagisme". Bien plus que les campagnes de prévention. Selon elle, "augmenter le prix de 10 % réduit le tabagisme de 4 % dans les pays à revenu élevé et d’environ 5 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire."

Et sans trop de surprise, "c’est généralement pour la santé des personnes qui ont les revenus les plus faibles, et notamment les jeunes, que les augmentations de prix par la taxation sont le plus bénéfiques."