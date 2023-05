Aveyron : le compagnon menuisier Gabin Denier reçoit la médaille d’or et en route pour la finale nationale

Ce Compagnon du devoir de Rodez participera à la finale nationale en septembre prochain.



Gabin Denier, 19 ans, menuisier aux compagnons du Devoir de Rodez et en apprentissage dans l’entreprise Cros à Leygues dans le Cantal, a reçu dernièrement la médaille d’or aux sélections régionales WorldSkills (ex-Olympiades des métiers) des métiers du bâtiment et des travaux publics, dans la catégorie menuiserie. La remise des prix s’est déroulée à Massiac dans le Cantal. Le podium était constitué en argent par Albin Quiblier 19 ans (Haute-Loire) et pour le bronze par Pierre Lafont, 21 ans (Isère).

Finale nationale du 13 au 16 septembre

Avec ce prix, Gabin Denier intègre la future équipe régionale qui disputera la finale nationale du 13 au 16 septembre à Lyon. Cette équipe affrontera ses homologues plâtriers des autres régions françaises en vue de constituer l’équipe de France des métiers en lice lors de la finale mondiale WorldSkills, aussi à Lyon, du 10 au 15 septembre 2024.