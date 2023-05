Saint-Christophe-Vallon. La "Randorallye" se prépare

VTT, trail, marche nordique, randonnée pédestre… La 31e édition de la Randorallye de Nauviale devrait cette année encore faire exploser le compteur du nombre de participants qui déferleront sur le village les 20 et 21 mai prochains.

Un rendez-vous annuel incontournable pour tous les épicuriens du sport accueillis par un comité d’animation qui propose un menu sportif et gastronomique de nature à satisfaire tous les goûts.

Autour des coprésidents Lisa Pons et Thomas Hutasse et du maître d’œuvre Jean-François Massol, ils sont une trentaine à préparer activement l’événement, "un noyau dur" qui s’élargira à quelque 200 bénévoles les jours des épreuves. Le samedi 20 mai, 5 randonnées VTT/gourmandes seront au programme de la matinée sur des distances allant de 15 à 65 km (départs échelonnés à partir de 9 heures).

Le lendemain matin ce sera au tour des coureurs à pied de participer à deux trails chronométrés (10 et 16 km) ou encore à une marche nordique pour une balade peine de vitalité. Une randonnée pédestre et gastronomique de 10 km (départ 10 heures) clôturera ce beau week-end placé sous le signe de la convivialité, du sport et de la fête.

Contact : canauviale@gmail.com : tel 05 65 69 81 04 / 07 78 34 06 52.