Curan. Sur scène, les écoliers lisent à voix haute

Les élèves de l’école Marianne-Julien ont invité parents, grands-parents, membres du club des Genêts d’or et tous les paroissiens, à venir assister à leur représentation de lecture d’albums à voix haute. Dans la continuité de leur projet de l’année sur les émotions, ils ont participé à plusieurs ateliers menés par Laetitia Cador, artiste lectrice en mouvement. Elle a guidé les enfants dans la mise en voix et en corps de différents albums sur les émotions en suivant un même fil conducteur à partir du livre "Aujourd’hui, on va…", de Mies Van Hout. Cette histoire relate le fait qu’on se sent bien ensemble puis, sans savoir pourquoi, on se brouille, on se bagarre, on regrette, on se réconcilie et on redevient de vrais amis.