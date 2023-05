Manhac. ADMR : Marie-Cécile Assié à l’honneur

C’est en mairie de Manhac que le 29 avril, Marie-Cécile Assié recevait, des mains du maire, la médaille d’or du travail pour 40 années au service de l’ADMR du Pays baraquevillois. Marie-Cécile a débuté sa carrière comme aide à domicile, puis auxiliaire de vie. Elle a tout donné pendant ces années, non seulement par son travail mais aussi sa présence, son écoute, permettant à beaucoup de nos aînés de rester chez eux le plus longtemps possible. Ce que n’ont pas manqué d’évoquer M. Calmels, maire ; Mme Cristofari, présidente de la Fédération départementale ; Marie-Thérèse Lacombe ou Geneviève Garrigues qui furent chacune à leur tour présidente sur le secteur du Ségala. Toutes ces personnes ont dit leur reconnaissance à Marie-Cécile, appuyant sur le mérite de cette décoration en or. Mme Osborn, son professeur au collège, a aussi évoqué son ancienne élève, nullement étonnée de la carrière effectuée. La présidente actuelle, Murielle Regourd, les membres du conseil d’administration, salariées, famille, etc., étaient tous là pour fêter l’évènement, même certaines de ces "clientes", dont Odette Mazicou qui va sur ses 103 ans. L’ADMR est une vraie référence en milieu rural, un vrai métier pour ces femmes qui, chaque jour, empruntent nos routes, et de village en village, vont à la rencontre de personnes seules, malades ; des femmes dont le travail manque de reconnaissance dans une société où le service est primordial. Marie-Thérèse Lacombe l’a d’ailleurs souligné, "Leur travail quotidien auprès des aînés n’est jamais très facile, leur écoute, leur professionnalisme n’est pas reconnu en tant que tel, humainement comme au point de vue salaire !". La cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur avec beaucoup d’émotions, de souvenirs, d’anecdotes et sous des applaudissements nourris.