Druelle Balsac. La saison estivale va débuter au prieuré du Sauvage

Récemment, 23 membres de l’association "les Amis du prieuré" se sont retrouvés autour du vice-président Robert Teyssèdre pour affiner les travaux en cours sur le site, mais surtout pour planifier les manifestations et l’ouverture du site au public pour la saison touristique 2023.

La réfection de l’installation électrique par l’entreprise Broussy est en cours.

Une journée de travail est envisagée pour le samedi 13 mai afin de procéder au nettoyage et au rangement des lieux.

L’ouverture au public, pour des visites libres et gratuites aura lieu tous les dimanches après-midi de 14 heures à 18 h 30, du 14 mai au 10 septembre, les permanences seront assurées à tour de rôle par des membres de l’association.

L’accueil de groupes pour des visites guidées et commentées de 1 h 30 environ, aura lieu uniquement sur rendez-vous (mini. 10 personnes) une participation de 2 € par visiteurs sera demandée.

Le 3 juin à 20 heures, Christophe Ribeyre présentera sa pièce de théâtre "Une pincée de sel dans le café". Deux concerts auront lieu cet automne au Prieuré, le 16 septembre à 18 h 30 dans le cadre du festival Béluga des troubadours chanteront l’art roman avec la chanteuse Céline Mistral et le 8 octobre à 18 h 30 avec le pianiste Fabrice Eulry. Le repas de l’association aura lieu samedi 24 juin autour d’une paella, ce repas est ouvert aux adhérents ainsi qu’a leur famille et amis, maximum 60 personnes (sur inscriptions) et à prix coûtant.

Après le repas, Jean-François Malet nous retracera son tour de France à vélo (7 500 km) qu’il effectua au cours de l’été 2022, cette présentation sera agrémentée de nombreuses photos et anecdotes.

Lors des journées du Patrimoine des 16 et 17 septembre, Pierre Douziech présentera une vingtaine de ses maquettes et l’atelier de peinture Verlezarts d’Olemps exposera un ensemble de peintures.

Comme traditionnellement, début octobre, un repas de fin de saison sera offert à toutes et tous ceux qui auront tenu les permanences d’été.

La soirée s’est clôturée par le verre de l’amitié.