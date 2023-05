Luc-la-Primaube. Une rando cueillette suivie d’une dégustation sous forme d’un atelier de cuisine végétale sauvage

Dans le cadre de la Semaine verte, la médiathèque a organisé la semaine dernière, deux ateliers "cueillette cuisine sauvage" avec l’intervenante Laurence Marie, animatrice nature et art thérapeute. Une quinzaine de personnes se sont retrouvées à chaque séance à La Capelle St-Martin. Ensemble, elles sont parties en balade dans la campagne environnante pour une récolte et une initiation à la reconnaissance des plantes sauvages les plus courantes. Au retour de la balade, les participants étaient invités à un atelier cuisine à la médiathèque. Pesto, tartinade, tisane et apéro nature ont été confectionnés.

Des sorties nature et des ateliers d’art thérapie qui leur ont permis de découvrir, créer et se recentrer autour de valeurs artistiques et écologiques tout en laissant la part belle à la créativité de chacun.