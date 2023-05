Onet-le-Château. L’enduro Salagoumania n’a plus de secret pour les cyclistes castonétois

Une belle journée de reconnaissance pour les enduristes du côté de Clermont-l’hérault

Samedi 6 mai, une partie des enduristes de Vélo 2000 Onet s’est rendue au lac du Salagou, avec Virginie et Sébastien pour une reconnaissance de l’enduro "Salagoumania".

À peine arrivée, la petite équipe s’élance et… 100 mètres plus loin : première crevaison, mais heureusement ce fut la seule !

La journée a été belle et chaude. Dès la première montée, les organismes sont mis à rude épreuve : 5 kilomètres et 500 mètres de dénivelé, avec même des petites marches à gravir.

Une seule pensée les occupait durant cette côte : pourvu que les autres montées soient moins dures et de fait, les deux autres étaient moins éprouvantes ! Après trois belles descentes, le retour s’est fait par des monotraces qui ondulaient au bord du lac. C’était très beau, mais tous y ont laissé le peu d’énergie qui leur restait ! Arrivés à la voiture, pas le temps de ranger, la faim l’a emporté et les sandwichs ont été avalés en un temps record ! Puis, juste le temps d’un petit tour dans l’eau encore bien fraîche et déjà l’heure du retour sonne. Un retour très silencieux, certains en ont profité pour faire une petite sieste salvatrice !

Une belle journée, de très beaux chemins de descentes qui ont permis d’évaluer les difficultés du terrain. Le grès rouge n’offre que peu d’adhérence et s’il pleut, le sol sera collant. Des enseignements à retenir pour cet enduro qui aura lieu en octobre, dans ce cadre unique.

Merci au restaurant pizzeria d’Oton pour le ravitaillement en eau et merci à Virginie et Sébastien pour la préparation de cette sortie et l’encadrement des jeunes.