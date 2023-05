Luc-la-Primaube. Une borne électrique sur le parking Saint-Exupéry

Une structure de recharge dite "borne normale" sera utilisable pour les véhicules électriques et hybrides.

Le Syndicat intercommunal d’énergies du département de l’Aveyron (Siéda) est habilité à mettre en place et organiser un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et conformément au schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge.

Le comité syndical du Siéda a approuvé le transfert et les conditions techniques et financières d’exercice de la compétence "infrastructures de charge pour véhicules électriques". Parallèlement, l’État a fait du développement des véhicules décarbonés une priorité importante de sa politique de réduction des gaz à effet de serre considérant que le véhicule électrique constitue une opportunité "verte "incontournable.

Le Siéda a pris le parti d’engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (Irve), à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire. Dans le cadre de l’aménagement urbain de l’esplanade Saint-Exupéry, une zone a été identifiée afin de mettre à disposition une infrastructure de recharge dite "Borne normale" pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les travaux d’installation d’une Irve par le Siéda requièrent une participation de la commune, dont les modalités sont les suivantes. Pour la recharge locale (de 3 à 22 kVA), le Siéda finance la totalité de la dépense dont le coût moyen est évalué à 10 000 € et demande une contribution à l’investissement à la commune de 1 000 €.

La commune contribuera annuellement au fonctionnement des bornes par une participation au financement du fonctionnement évaluée à 300 € par an et par borne (coût moyen de fonctionnement par an pour le Siéda estimé à 1 300 €).