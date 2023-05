Onet-le-Château. Les enfants ont ouvert le coffre qui tousse

Comme chaque mois, les enfants étaient venus en nombre au Krill, pour "leur" spectacle, le rendez-vous conte proposé par la médiathèque. Ce mois-ci, c’est Véronique Girard qui les a fait voyager en musique, jusqu’à son "coffre qui tousse", un vieux coffre de bois avec trois gros cœurs en cuivre dessinés dessus. Parfois le vieux coffre se met à tousser et des histoires magiques s’en échappent et flottent dans la chambre. Il suffit alors de prêter l’oreille pour passer dans l’autre monde… Celui de la "Merveilleuse merveille". Dans le monde de la Merveille, des fourmis et des petits chevreaux trottent près d’un loup tout râpé, des éléphants avalent tout un peuple vivant, un tigre se fait avaler à son tour par… Mais chut ! Les enfants sont entrés sans se faire prier dans ce monde de la Merveille : un château où chaque pièce est un paysage de Russie, d’Afrique, de France ou d’ailleurs, qu’ils ont vu défiler devant leurs yeux, comme un tableau magique… Chacun a sa couleur à dessiner sur la palette des émotions ! Et pour prolonger ce moment magique, ceux qui le souhaitaient ont rejoint Séverine, de la médiathèque, pour jouer ensemble, avec tous les jeux qu’elle avait installés pour eux… Le prochain rendez-vous conte clôturera la saison, mercredi 7 juin à La Baleine, avec "Le loup en slip".