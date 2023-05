Accident d'un minibus dans l'Aveyron : le point sur l'enquête et pluie d'hommages après la mort d'un éducateur sportif de 26 ans

Dimanche 14 mai, dans la soirée, un éducateur sportif de football âgé de 26 ans, a perdu la vie sur la RN 88, en Aveyron, au volant du minibus qu'il conduisait. Il rentrait d'un tournoi de football, accompagné de jeunes du club de l'Avenir football Lozère.

Le monde du football est en deuil. Après le dramatique accident qui s'est produit sur la RN 88, commune de Loubière dimanche 14 mai, dans la soirée, et qui a coûté la vie, à un éducateur sportif de l'Avenir football Lozère (AFL), club de football basé à Mende, le choc et la tristesse sont immenses.

Toutes les pensées sont tournées vers la famille de ce jeune homme qui était âgé de 26 ans et l'AFL.

Une sortie de route

Dimanche 14 mai, deux minibus affrétés pour le club de football lozérien rentraient d'un tournoi, le festival foot U13 Pitch. Pour une raison que l'enquête va devoir déterminer, l'un des deux fourgons a dévié de sa trajectoire et a fini sa route dans un fossé, en contrebas de la chaussée.

S'il y avait bien deux minibus, un seul s'est retrouvé impliqué dans l'accident. "Il n'y a pas eu de choc entre les deux véhicules", confirme ce lundi 15 mai 2023 le procureur de la République de Rodez.

Neuf mineurs se trouvaient à bord du minibus

D'après les premiers éléments de l'enquête communiqués par Nicolas Rigot-Muller, neuf mineurs se trouvaient à bord du minibus accidenté. Légèrement blessés et en état de choc, "ils ont été conduits à l'hôpital pour observation". L'un d'entre eux a été touché un peu plus sérieusement mais ses jours ne sont pas en danger.

Une autopsie va être réalisée

Du côté de l'enquête confiée aux gendarmes de la COB (communauté de brigades de gendarmerie) d'Espalion, les investigations se poursuivent pour déterminer les causes dans lequel ce terrible accident a pu se dérouler.

Selon le procureur de la République de Rodez, en charge du dossier, "un obstacle médico-légal a été posé par le médecin qui s'est déplacé sur les lieux dimanche soir. Une autopsie va être réalisée pour écarter l'hypothèse d'un malaise".

Toujours selon le parquet, "les premières investigations s'orientent pour le moment plus vers une perte de contrôle du véhicule" sur une chaussée rendue glissante par les pluies. "Nous sommes en train de procéder aux auditions des témoins et du chauffeur de l'autre minibus afin de déterminer dans quelles circonstances exactes l'accident s'est produit".

À cette heure, la date de l'autopsie n'a pas été communiquée. On sait qu'elle sera réalisée à l'institut médico-légal de Montpellier.

De nombreux hommages

Depuis ce lundi matin et l'annonce de la disparition de cet éducateur sportif, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux.

La Ligue Occitanie

Sur sa page Facebook, le président de la Ligue Occitanie, Arnaud Dalla Pria et son comité de direction ont adressé leurs condoléances et leur soutien à leurs collègues lozériens. "Les bénévoles et les salariés de la Ligue de football d’Occitanie ont la douleur de vous faire part du décès d'Antonin Elie sur le chemin retour du festival foot U13 Pitch de ce week-end. À l’âge de 26 ans, il était le responsable technique des jeunes et éducateur au club de l'Avenir Foot Lozère depuis 3 ans".

Le Rodez Aveyron football

Le FC Agen-Gages

Le club aveyronnais a aussi changé sa page de couverture de son compte Facebook.

Une cellule psychologique mise en place

La Ligue de football Occitanie annonce la mise en place "d'une cellule psychologique par la Fédération française de football pour accompagner toutes les personnes qui en ressentent le besoin".

Par ailleurs, "les équipes du Montpellier Hérault Sport-club rendront hommage au jeune homme et au club de l'AFL lors des phases finales du festival foot U13 Pitch à Capbreton prévu du 2 au 4 juin 2023 en portant une tenue noire".