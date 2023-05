Onet-le-Château. Les enfants ont été à l’honneur

Samedi après midi, les enfants avaient rendez-vous avec "Le cirque des trois ours", à la maison des associations, pour redécouvrir la célèbre histoire de "Boucle d’Or et les trois ours". Servie avec une mise en scène originale, à la fois drôle et poétique, marionnettes, chansons et jeu burlesque ont ravi les petits et les grands, qui n’avaient pas hésité à braver une température fraîche et une pluie incessante, pour participer à ce joli moment de partage, que tous ont copieusement applaudi… L’on reviendra dans une prochaine édition sur un dimanche, lui aussi copieusement arrosé, mais qui n’a pas empêché la fête de se dérouler malgré tout.