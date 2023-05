Grand succès pour la soirée Awak et la "reconversion" de Réquista

Récemment, plus de cent personnes se sont retrouvées au cinéma de Réquista pour assister à la soirée de "reconversion" de la commune conduite par les "coachs" de la Compagnie AWAC à l’initiative de l’association Kalbeni. Soirée ludique réussie de fait, vu les nombreux rires dans la salle. Tout au long de la soirée, la compagnie a su solliciter le public, à la fois par les vidéos et leur show sur scène. Mais pas que, car à un deuxième degré, en y regardant de plus près, il s’agissait d’un certain regard voire d’une analyse sur le passé, le présent et l’avenir. Tout au long des journées qui ont précédé cette soirée, les Réquistanais sont devenus acteurs et se sont exprimés sur le passé de Réquista, leur présent, de façon touchante tels qu’ils le ressentaient. Puis les "coachs" dans leur show et des montages vidéo époustouflants, avec une belle touche d’humour, ont proposé aux Réquistanais un programme nommé "Cap Réquista 3000" ; en fait, pour la petite ville, un avenir plutôt tourné en dérision notamment en matière de nouveaux métiers, par exemple celui d’"influenceur à échec positif" ou du projet loufoque d’envoyer une brebis sur la lune Astucieux clin d’œil pour nous faire comprendre à la fin du spectacle, qu’il ne faut pas se leurrer (ça ira mieux demain ou c’était mieux avant) mais qu’il suffirait/suffira de s’appuyer sur nos capacités de résilience et nos ressources pour construire l’avenir !

Kalbéni vous donne rendez-vous le vendredi 26 mai à 14h au cinéma pour une rencontre entre court métrage et déambulation poétique avec Guy et Amélie de la Cie Page Blanche de la Selve.