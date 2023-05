Millau : une dame renversée par le camion d'un livreur

Ce mardi 16 mai, un livreur a effectué une marche arrière, sans voir qu'une dame passait par là...



Ce mardi 16 mai, vers 11 h 30, un livreur circulant en fourgonette a effectué une marche arrière sur un parking, rue Etienne-Delmas, à Millau. Une dame, passant à l'arrière du véhicule, a été renversée pendant la manoeuvre et a cru un instant que le camion ne lui roule dessus.

"Il s'est arrêté à quelques centimètres"

Des témoins, qui ont assisté à la scène et alerté les pompiers ajoutent : "Elle était sous le véhicule, il s'est arrêté à quelques centimètres d'elle. On a eu peur qu'il lui roule dessus." La victime a été secourue par les pompiers de Millau. Elle était consciente à l'arrivée des pompiers et souffrait de contusions.

Le conducteur du véhicule n'était quant à lui plus sur place à l'arrivée des secours et de la police nationale. "Il a laissé son numéro et nous avons relevé sa plaque", indiquent les témoins restés avec la dame jusqu'à l'arrivée des secours.