Handball : Rodez-Onet, vivement la fin

En déplacement à Aix, samedi 20 mai à 20h30, le Roc met un point final à une saison qui n'a pas été à la hauteur de ses espérances.

Les espoirs de montée rapidement envolés

« On veut gagner la totalité des matches. » La petite phrase signée Raphaël Geslan, le manager et entraîneur, au moment de la reprise en août, avait le mérite d’afficher des ambitions claires : décrocher la première place pour accéder à la Nationale 1.

Mais la formation aveyronnaise a rapidement déchanté. Après seulement sept journées, elle a compté six longueurs de retard sur Aix, leader d’un bout à l’autre de la saison, et ne semblait déjà pas en mesure de rivaliser pour le titre.

Le divorce avec Raphaël Geslan

« Pour la Proligue, le rêve est permis avec le recrutement d’un très grand nom du handball, qui sera le nouveau coach mais aussi le directeur du club. » Les propos du président Benoît Courtin datent de juillet de 2021, au cours d’une assemblée générale. Même s’il n’avait pas prononcé son nom, le dirigeant désignait alors Raphaël Geslan, qui devait incarner la nouvelle ambition du Roc.

Moins de deux ans plus tard, l’idylle est déjà terminée. Son départ à l’issue de la saison est acté, et le technicien ne s’occupe plus de l’équipe première depuis bientôt trois mois. A la fin de l’hiver, il avait laissé sa place sur le banc à Karyne Albouy et David Mazars, avant que la situation ne soit éclaircie début avril, avec une séparation sur un commun accord, selon les deux parties.

Une fin de saison interminable

Avec l’objectif de début de saison définitivement hors de portée et le contexte de fin de règne, le dernier tiers de saison du Roc a ressemblé à une pénible agonie. Avec quatre défaites lors des sept dernières rencontres, les Ruthéno-Castonétois ont chuté du podium, devenu leur quête de fin de parcours.

Ils ont au moins réussi leur dernière à domicile, il y a une semaine, en venant à bout de Marseille (43-35). Désormais 4es, il leur faudra désormais un exploit chez le leader et une contre-performance de Guilherand-Granges pour retrouver la troisième place. Mais quoi qu’il en soit, les esprits se tourneront rapidement vers la suite, qui s’effectuera autour de Yohann Ploquin, le prochain entraîneur.