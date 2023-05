Calmont. Les CM2 de l’école "La Nauze" décrochent leur permis internet

Les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Baraqueville sont intervenus à l’école "La Nauze" pour animer une démarche importante : l’obtention du permis internet.

Une première rencontre de présentation de la démarche à venir a été organisée avant une autre journée pour la délivrance de ce "permis". La formation en interne est proposée par la maîtresse qui s’est appuyée sur des documents appropriés et un livret regroupant des conseils d‘une part pour les enfants et d’autre part concernant les parents. Les enfants ont répondu à un questionnaire pertinent comptant 10 questions. Ils ont tous obtenu le fameux sésame. Les filles et garçons ont pris conscience qu’avec internet on ne peut pas faire n’importe quoi, qu’il y a des risques, des pièges à éviter et, surtout, qu’il vaut mieux se référer à ses parents lorsqu’on se pose une ou des questions. Qu’il ne faut pas non plus passer trop de temps devant son écran.

Cette formation est proposée en partenariat avec l’éducation nationale, la gendarmerie nationale et AXA, qui apporte le financement de cette sensibilisation aux dangers possibles que l’on peut rencontrer sur les écrans à portée d’enfants.