Espalion. Vaincre ou mourir, le combat pour la liberté

Cet après-midi et demain, le cinéma Rex propose "Vaincre ou mourir", un film historique de Vincent Mottez et Paul Mignot (durée 1 h 55), avec Hugo Becker, Rod Paradot, et Gilles Cohen.

"1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que commencer…"