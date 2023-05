Espalion. Ça passe pour les cadets, fin de saison pour l’équipe fanion

Si les cadets disputeront les quarts de finale du championnat d’Occitanie, les seniors peuvent se mettre en vacances.

Samedi les cadets avaient montré la voie. Sur le terrain de Sor-Agout le défi s’annonçait grand ! Ces jeunes espalionnais rentraient sur le terrain avec une grosse détermination. Leur entame était rapidement récompensée par un premier essai puis un second. Ce sera avec une défense solidaire et efficace et faisant preuve de courage face à des Tarnais bien organisés (surtout en touche) que les protégés de Jean-Daniel Trainini, Éric Aygalenc, Christophe Lhomme ont su construire un joli succès (22 à 16) qui leur ouvre les portes des quarts de finale du championnat d’Occitanie. Une prestation qui a récompensé l’investissement de ce groupe, de tout leur encadrement et les nombreux supporters qui avaient fait le déplacement.

Dommage pour les seniors

Après un premier tour dans le championnat de France R2 relativement facile à Chamalières, les équipiers de Courtois se voyaient proposer une confrontation face à Rives d’Orb sur le terrain de Saint-Affrique. Une entente entre Cazouls-les-Béziers, Cessenom, Maraussan qui avait terminé première de poule tout en sachant que la région biterroise a toujours été une grande terre de rugby. Après une entame d’observation les Espalionnais prennent le jeu à leur compte et concrétisent par un essai du centre Zahnd transformé par Van Herpen (23e). Rives d’Orb réduira le score juste avant le mi-temps par une pénalité (mi-temps 7-3 pour Espalion). Dès l’entame de la seconde période, les Espalionnais vont convertir une pénalité par Van Herpen et porter le score à 10-3. Piqués au vif, les Biterrois vont faire donner la puissance de leurs avants et revenir à 10-9 par deux nouvelles pénalités (49e, 59e). Avant de faire basculer le résultat en leur faveur sur une ultime pénalité à la dernière minute du match. Il fallait un gagnant sur ce match et le sort en a décidé ainsi. Dommage pour le RCENA qui peut regretter de ne pas avoir tenté des pénalités en moyenne position qui auraient peut-être permis de creuser l’écart en première période. Cette aventure en championnat de France s’achève donc ce dimanche pour les sang et or mais elle restera une belle expérience qui leur sera bénéfique la saison prochaine.