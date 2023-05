Espalion. Belle étape pour le Bus Figaro à Saint-Côme-d’Olt

Cet opéra "revisité" aura été une belle et bonne surprise pour les nombreux auditeurs-spectateurs au rendez-vous.

La communauté de communes Comtal Lot et Truyère a la volonté de proposer un ensemble de manifestions culturelles variées et de qualité, bien réparties sur l’ensemble des 21 communes de son territoire. Alors que l’opéra est censé toucher un public de connaisseurs bien particulier mais souvent confidentiel, la représentation de "Bus Figaro" de l’Opéra national du Capitole a quasiment fait salle comble à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt. A la grande satisfaction de la communauté de communes et de la municipalité Saint-Cômoise.

Un vent de liberté

Avec le Bus Figaro, l’Opéra national du Capitole part sur les routes, à la rencontre des jeunes et des moins jeunes pour faire découvrir, construire, prolonger la brillante folie du Barbier de Séville en mettant en avant le contexte historique et culturel de l’époque de la pièce et de l’opéra et leur place particulière dans l’histoire de la littéraire et musicale. Le Barbier de Séville est sans doute l’un des opéras bouffes les plus drôles et inspirés de tout le répertoire. La musique irrésistible de Gioachino Rossini a sublimé la grande comédie de Beaumarchais, qui offrit quant à elle au génial compositeur italien des personnages consistants et une intrigue solide, avec d’inénarrables jeux de dupe et quiproquos. Car derrière le tourbillon de gags souffle un vent de liberté pour une jeunesse qui entend échapper à l’autorité des vieux barbons ridicules. Le public a été surpris et… séduit par cet ensemble de l’Opéra national du Capitole qui joue sur les frontières de l’interaction entre musique, texte et scène et la rencontre de cette œuvre avec l’Histoire, notre histoire. Car elle a su faire la démonstration que jouer, chanter, danser, se costumer pour devenir les personnages peut permettre de s’approprier l’histoire pour en créer une ! L’Opéra national du Capitole incarne des valeurs qu’il veut transmettre en tant qu’équipement public ouvert à tous et pour tous telles que l’écoute, la tolérance, le partage, la découverte et la connaissance. Les salves d’applaudissements ont salué cette prestation qui s’est clôturée autour du verre de l’amitié accompagné d’un morceau de fouace offerts par la municipalité.